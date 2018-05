Módulos PERC mono de alta eficiência da JA Solar continuam a expandir seu alcance no mercado brasileiro

Localizado em Minas Gerais, esse projeto se destaca por ser a primeira usina solar em escala de companhia de eletricidade montada no solo do país a adotar a tecnologia PERC. A usina solar foi adquirida pela Sindustrial, uma grande empresa de construção e fabricante de painéis elétricos, e pela Solatio Energia, a maior desenvolvedora de projetos de energia solar no Brasil. A usina de energia solar, que está situada em uma área semideserta, será equipada com módulos PERC mono de alta eficiência da JA Solar. Esses módulos solares de alto desempenho podem garantir alta voltagem e rendimento estável sob condições ambientais extremas, incluindo temperaturas altas e secas, otimizando os lucros gerados pela usina solar para os clientes da empresa.

Separadamente, os módulos PERC mono de alta eficiência da JA Solar também são bem recebidos pelos canais de distribuição no Brasil. A WEG, uma das principais companhias de eletricidade do Brasil, fez um pedido, recentemente, de 7,8 MW de módulos PERC mono da JA Solar para distribuição, a fim de manter sua posição competitiva no mercado.

O vice-presidente da JA Solar, Cao Bo, declarou: "O Brasil tem recursos de energia solar abundantes e representa um mercado promissor para a energia solar. A JA Solar entrou no mercado brasileiro em 2015 e forneceu um total de 254 MW de módulos solares para a maior usina de energia solar do país em 2016. Além disso, estabelecemos nossa subsidiária brasileira no ano passado, expandindo nossa presença e garantindo maior suporte a nossos clientes e parceiros da região. A JA Solar está comprometida com seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver módulos solares de alto desempenho. Como detentor da patente da tecnologia PERC, a JA Solar tem capacidade para fornecer aos clientes brasileiros os produtos e serviços mais confiáveis".

