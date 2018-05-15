Ушел из жизни основатель компании Young Living Гари Янг

Как сообщила компания Young Living, дальнейшее руководство миллиардным предприятием возьмут на себя главный исполнительный директор Мэри Янг (Mary Young_ и президент, главный операционный директор Джаред Тёрнер (Jared Turner).

«Это очень сложное время не только для меня и наших мальчиков, но и для всего семейства Young Family, - отметила Мэри Янг. - Основным для нас с Гари было желание поделиться потрясающими преимуществами эфирных масел с людьми по всему миру. Именно с этой целью мы и создали Young Living. Дабы продолжить нашу миссию и передать наше наследие будущим поколениям, в последние годы мы собирали команду руководства поистине мирового класса. Гари безгранично верил в возможности Джареда как руководителя нашей талантливой команды, а также в то, что наша команда занимает идеальные позиции для следования избранного им пути».

Являясь безусловным лидером глобальной отрасли эфирных масел, г-н Янг потратил 35 лет на изучение преимуществ и методов улучшения экстрактов эфирных масел, одновременно создавая миллиардный бизнес в стремлении поделиться с миллионами людей тем, что он считал истинным «даром природы».

Гари Янг, которого называют «пионером современности», был одновременно и новатором, и историком. Его стремление к открытиям в области здравоохранения уходят корнями в древние практики. Он всеми силами желал раскрыть и поделиться с человечеством всеми преимуществами эфирных масел лекарственных растений, трав и деревьев. В своих исследованиях он забирался в самые отделённые уголки земного шара и часто возвращался понимая, что современное общество попросту не обратило внимания на колоссальный потенциал натуральных эфирных масел.

Впервые узнав об эфирных маслах в 80-х годах прошлого столетия, г-н Янг отправился во Францию, где изучил все, что касается этих уникальных субстанций, - от оптимальных условий для произрастания растений до воздействия получаемых эфирных масел на здоровье человека.

По возвращении в США он засеял поле за офисом компании в Спокане (Вашингтон) семенами лаванды, привезенными им из Франции, и в 1992 году открыл собственную ферму в Сейнт-Марисе (Вашингтон). В своем стремлении постичь процессы выращивания, культивации и экстракции эфирных масе, Гари начал выращивать различные ароматические культуры. На своей ферме он построил две небольшие дистиллирии, а в 1994 году основал первую стационарную паровую дистиллирию из нержавеющей стали. Гари Янг стремился обучать и просвещать. Именно поэтому в 1993 году он основал свою компанию Young Living Essential Oils, а в 1994 году зарегистрировал ее в штате Юта.

Именно неизменное стремление г-на Янга к высочайшему качеству, удовлетворению клиентов компанпи и созданию инноваций в сфере эфирных масел, позволивших почти 25 лет назад превратить Young Living из маленькой компании в международное предприятие с 16 корпоративными и партнерскими фермами, штатом из более чем 3 000 сотрудников и базой из 4 млн. клиентов по всему земному шару.

«Young Living и дальше будет наследовать предложенное Гари стремление делиться преимуществами эфирных масел с клиентами по всему миру, - отметил Джаред Янг. - За эти годы мы с Гари не раз дискутировали на тему его видения будущего компании, и мы стремимся продолжить путь, заложенный основателем Young Living».

Young удалось создать целеустремленную корпоративную культуру, мотивированную желанием служить глобальному сообществу, вдохновлять сотрудников и клиентов по всему земному шару.

Благодаря созданному Гари Янгом фонду Young Living Foundation, члены и сотрудники компании получили возможность путешествовать по всему миру и поработать рука об руку с местными сообществами. Одним из достижений, представляющих особый объект для гордости Young, стало создание Young Living Academy - учебного заведения во вьетнамском Чонгоне для детей из джунглей и отпрысков работников ферм.

Похороны состоятся в 13:00 по горному времени, в воскресенье, 18 мая, на территории фермы и дистиллириии Whispering Springs Lavender - одного из самых излюбленных мест Гари. Ферма расположена по адресу: 3700 Old Highway 91, Mona, UT 84645.

Панихида состоится на ферме перед похоронами с 9.00 до 12.00 по горному времени.

Young Living также обнародует планы по проведению церемонии в честь своего основателя.

Пожертвования компании Young принимаются на имя D. Gary Young, Young Living Foundation и будут использованы в целях дальнейшего развития деятельности г-на Янга во благо международного сообщества.

О компании Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC является мировым лидером в производстве эфирных масел. Компания строго придерживается технологического процесса Seed to Seal®, позволяющего выпускать чистые эфирные масла для индивидуальных потребностей каждого человека, семейства или стиля жизни. Этот процесс гарантирует натуральность всех продуктов и полное отсутствие в них каких-либо химических компонентов. Стремление компании создавать продукты высочайшей степени частоты уходит корнями в более чем 24-летнюю историю её деятельности на благо планеты и человечества. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Для получения подробной информации обращайтесь по адресу электронной почты prinquiries@youngliving.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/691906/Young_Living_Essential_Oils_Gary_Young.jpg

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SOURCE Young Living Essential Oils

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