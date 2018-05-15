Ушел из жизни основатель компании Young Living Гари Янг

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Young Living Essential Oils

18:26 ET

Главный исполнительный директор Мэри Янг (Mary Young) вместе с президентом и главным операционным директором Джаредом Тёрнером (Jared Turner) возьмут на себя дальнейшее руководство бизнесом 

ЛЕГИЯ (LEHI), Юта, 15 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Дональд Гари Янг (D. Gary Young) (11 июля 1949 г. - 12 мая 2018 г.), основатель и глава правления Young Living Essential Oils, ушел из жизни в возрасте 68 лет в Солт-Лейк-Сити от осложнений, развившихся после нескольких инсультов.

Young Living Founder D. Gary Young Passes Away
Young Living Founder D. Gary Young Passes Away

Как сообщила компания Young Living, дальнейшее руководство миллиардным предприятием возьмут на себя главный исполнительный директор Мэри Янг (Mary Young_ и президент, главный операционный директор Джаред Тёрнер (Jared Turner).

«Это очень сложное время не только для меня и наших мальчиков, но и для всего семейства Young Family, - отметила Мэри Янг. - Основным для нас с Гари было желание поделиться потрясающими преимуществами эфирных масел с людьми по всему миру. Именно с этой целью мы и создали Young Living. Дабы продолжить нашу миссию и передать наше наследие будущим поколениям, в последние годы мы собирали команду руководства поистине мирового класса. Гари безгранично верил в возможности Джареда как руководителя нашей талантливой команды, а также в то, что наша команда занимает идеальные позиции для следования избранного им пути».

Являясь безусловным лидером глобальной отрасли эфирных масел, г-н Янг потратил 35 лет на изучение преимуществ и методов улучшения экстрактов эфирных масел, одновременно создавая миллиардный бизнес в стремлении поделиться с миллионами людей тем, что он считал истинным «даром природы».

Гари Янг, которого называют «пионером современности», был одновременно и новатором, и историком. Его стремление к открытиям в области здравоохранения уходят корнями в древние практики. Он всеми силами желал раскрыть и поделиться с человечеством всеми преимуществами эфирных масел лекарственных растений, трав и деревьев. В своих исследованиях он забирался в самые отделённые уголки земного шара и часто возвращался понимая, что современное общество попросту не обратило внимания на колоссальный потенциал натуральных эфирных масел. 

Впервые узнав об эфирных маслах в 80-х годах прошлого столетия, г-н Янг отправился во Францию, где изучил все, что касается этих уникальных субстанций, - от оптимальных условий для произрастания растений до воздействия получаемых эфирных масел на здоровье человека. 

По возвращении в США он засеял поле за офисом компании в Спокане (Вашингтон) семенами лаванды, привезенными им из Франции, и в 1992 году открыл собственную ферму в Сейнт-Марисе (Вашингтон). В своем стремлении постичь процессы выращивания, культивации и экстракции эфирных масе, Гари начал выращивать различные ароматические культуры.  На своей ферме он построил две небольшие дистиллирии, а в 1994 году основал первую стационарную паровую дистиллирию из нержавеющей стали. Гари Янг стремился обучать и просвещать. Именно поэтому в 1993 году он основал свою компанию Young Living Essential Oils, а в 1994 году зарегистрировал ее в штате Юта. 

Именно неизменное стремление г-на Янга к высочайшему качеству, удовлетворению клиентов компанпи и созданию инноваций в сфере эфирных масел, позволивших почти 25 лет назад превратить Young Living из маленькой компании в международное предприятие с 16 корпоративными и партнерскими фермами, штатом из более чем 3 000 сотрудников и базой из 4 млн. клиентов по всему земному шару. 

«Young Living и дальше будет наследовать предложенное Гари стремление делиться преимуществами эфирных масел с клиентами по всему миру, - отметил Джаред Янг. - За эти годы мы с Гари не раз дискутировали на тему его видения будущего компании, и мы стремимся продолжить путь, заложенный основателем Young Living».

Young удалось создать целеустремленную корпоративную культуру, мотивированную желанием служить глобальному сообществу, вдохновлять сотрудников и клиентов по всему земному шару. 

Благодаря созданному Гари Янгом фонду Young Living Foundation, члены и сотрудники компании получили возможность путешествовать по всему миру и поработать рука об руку с местными сообществами. Одним из достижений, представляющих особый объект для гордости Young, стало создание Young Living Academy - учебного заведения во вьетнамском Чонгоне для детей из джунглей и отпрысков работников ферм. 

Похороны состоятся в 13:00 по горному времени, в воскресенье, 18 мая, на территории фермы и дистиллириии Whispering Springs Lavender - одного из самых излюбленных мест Гари. Ферма расположена по адресу: 3700 Old Highway 91, Mona, UT 84645.

Панихида состоится на ферме перед похоронами с 9.00 до 12.00 по горному времени.

Young Living также обнародует планы по проведению церемонии в честь своего основателя.

Пожертвования компании Young принимаются на имя D. Gary Young, Young Living Foundationи будут использованы в целях дальнейшего развития деятельности г-на Янга во благо международного сообщества.

О компании Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC является мировым лидером в производстве эфирных масел. Компания строго придерживается технологического процесса Seed to Seal®, позволяющего выпускать чистые эфирные масла для индивидуальных потребностей каждого человека, семейства или стиля жизни. Этот процесс гарантирует натуральность всех продуктов и полное отсутствие в них каких-либо химических компонентов. Стремление компании создавать продукты высочайшей степени частоты уходит корнями в более чем 24-летнюю историю её деятельности на благо планеты и человечества. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com.

Контактная информация для представителей СМИ:

Для получения подробной информации обращайтесь по адресу электронной почты prinquiries@youngliving.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/691906/Young_Living_Essential_Oils_Gary_Young.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

SOURCE Young Living Essential Oils

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Ушел из жизни основатель компании Young Living Гари Янг

News provided by

Young Living Essential Oils

18:26 ET