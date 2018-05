Morre D. Gary Young, o fundador da Young Living

"Esta é uma fase muito difícil para nossos meninos e para mim, mas também para a família da Young Living", disse Mary Young. "Compartilhar os benefícios extraordinários dos óleos essenciais com as pessoas ao redor do mundo era uma paixão que Gary e eu compartilhamos. É o motivo pelo qual nós construímos a Young Living. Para continuar esta missão e levarmos adiante este legado, nós temos recrutado e desenvolvido nos últimos anos uma equipe executiva de classe verdadeiramente internacional. Gary tinha a máxima confiança em Jared para liderar nossa equipe talentosa e sempre esteve tranquilo de que a empresa está bem posicionada para seguir o caminho idealizado por ele."

Como líder indiscutível do movimento global de óleos essenciais, Young passou 35 anos estudando os benefícios e aperfeiçoando a extração de óleos essenciais, enquanto construía um negócio global de um bilhão de dólares criado para compartilhar com milhões de pessoas o que ele considerava "o dom" dos óleos essenciais.

Descrito como um "pioneiro moderno," Young foi parte inovador e parte historiador. Sua busca pelas descobertas do bem-estar estava enraizada em práticas antigas ao procurar liberar e compartilhar os benefícios concedidos pelos óleos essenciais de ervas, plantas e árvores. Sua pesquisa o levou aos cantos remotos da Terra e frequentemente ao passado para melhor entender os muitos benefícios para o bem-estar proporcionados pelos óleos essenciais naturais e ignorados pela sociedade moderna.

Após aprender sobre os óleos essenciais nos anos 80, Young viajou para a França, onde estudou e aprendeu tudo o que podia sobre óleos essenciais, desde como as plantas eram cultivadas e destiladas até os benefícios do bem-estar proporcionado pelos óleos produzidos.

Quando retornou aos Estados Unidos, plantou um campo de lavanda atrás de seu escritório em Spokane, Washington, originado das sementes que adquiriu na França e começou sua fazenda em St. Maries, Idaho, em 1992. Gary iniciou suas plantações aromáticas diferentes no desejo de entender o crescimento, o cultivo e a extração do óleo. Construiu duas pequenas destilarias para suas primeiras extrações na fazenda e depois em 1994 construiu sua primeira destilaria de aço inoxidável de vapor em estado estacionário. Queria ensinar e educar e por isso decidiu iniciar a Young Living Essential Oils em 1993 que foi constituída em 1994 em Utah.

A paixão de Young pela qualidade, dedicação aos clientes e a inovação no pioneirismo dos movimentos dos óleos essenciais levou a Young Living de uma pequena companhia de quase 25 anos atrás a ser hoje uma empresa global com mais de 16 empresas e fazendas parceiras, acima de 3.000 funcionários e bem mais de 4 milhões de clientes em todo o mundo.

"A Young Living continuará a honrar o trabalho da vida de Gary compartilhando óleos essenciais e seus benefícios com o mundo ao redor", disse Jared Turner. "Através dos anos, juntos nós tivemos muitas discussões sobre a sua visão para o futuro da companhia e estamos determinados a seguir o caminho traçado por ele para a Young Living."

Young criou para sua empresa uma cultura orientada por propósitos, uma empresa motivada por um desejo de servir a comunidade global e a inspirar funcionários e clientes em todo o mundo.

Através de D. Gary Young, a Young Living Foundation, os membros e funcionários da empresa viajam ao redor do mundo para trabalhar lado a lado com as comunidades locais. Uma das conquistas que mais orgulhou Young foi a construção da Young Living Academy, uma escola em Chongon, no Equador, para crianças dessa comunidade rural à beira da selva e para os filhos dos funcionários que trabalhavam na fazenda.

O funeral será realizado às 13 horas MT (horário padrão da montanha), na sexta-feira, dia 18 de maio na Whispering Springs Lavender Farm and Distillery, um dos lugares que Gary mais gostava. A fazenda está localizada em 3700 Old Highway 91, Mona, UT 84645.

O velório será realizado na fazenda antes do funeral das 9 até as 12 horas MT.

A Young Living anunciará também planos para uma cerimônia em homenagem à vida de seu fundador.

Doações em homenagem a Young podem ser feitas para D. Gary Young, Young Living Foundation em prol da continuação do trabalho de sua vida servindo a comunidade global.

