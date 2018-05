Décès du fondateur de Young Living, D. Gary Young

Young Living a annoncé que son président-directeur général, Mary Young, et Jared Turner, son président et directeur d'exploitation, resteront à la tête de cette entreprise de plus d'un milliard de dollars.

« C'est un moment très pénible pour nos garçons et moi-même, mais également pour notre famille Young Living », explique Mary Young. « Partager les bienfaits extraordinaires des huiles essentielles avec les gens partout dans le monde a été la passion que Gary et moi partagions. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Young Living. Pour poursuivre cette mission et transmettre son héritage pour l'avenir, nous avons, ces dernières années, recruté et constitué une équipe d'encadrement véritablement de très haut niveau. Gary avait la plus grande confiance en Jared pour qu'il dirige notre talentueuse équipe, et il était rassuré que l'entreprise était bien positionnée pour suivre la voie qu'il avait envisagée. »

Leader incontesté du mouvement mondial en faveur des huiles essentielles, Young a passé 35 années à étudier les bienfaits des huiles essentielles et à en perfectionner l'extraction, tout en érigeant une entreprise mondiale d'un milliard de dollars dont la mission était de faire connaître à des millions de personnes ce qu'il appelait le « don » des huiles essentielles.

Décrit comme un « pionnier moderne », Young était à la fois innovateur et historien. Sa volonté de découverte en matière de bien-être prenait ses racines dans des pratiques ancestrales, et il cherchait à mettre au jour et faire connaître les bienfaits des huiles essentielles extraites d'herbes, de plantes et d'arbres. Ses recherches l'ont mené dans les coins les plus reculés de la planète et lui ont souvent fait faire un retour dans le temps pour mieux comprendre les nombreux atouts en matière de bien-être des huiles essentielles naturelles délaissées par la société moderne.

Après avoir découvert les huiles essentielles dans les années 1980, Young s'est rendu en France, où il étudié tout ce qu'il fallait savoir sur les huiles essentielles, qu'il s'agisse de la manière dont les plantes poussent et sont distillées ou des bienfaits en matière de bien-être des huiles produites.

À son retour aux États-Unis, il a cultivé un champ de lavande derrière son bureau à Spokane (État de Washington), à partir de graines qu'il avait achetées en France, et il a commencé sa ferme à St. Maries (Idaho) en 1992. Gary a commencé par planter différentes cultures aromatiques afin de comprendre leur croissance, leur culture et l'extraction de leur huile. Il a construit deux petits distillateurs pour ses premières extractions à la ferme, puis, en 1994, il a construit son premier distillateur stationnaire à entraînement à la vapeur et en acier inoxydable. Il voulait enseigner et partager, et c'est comme cela qu'il a créé en 1993 Young Living Essential Oils, qui s'est dotée de la personnalité morale en 1994 dans l'Utah.

C'est la passion de Young pour la qualité, son attachement aux clients de l'entreprise, et son innovation à l'avant-garde des huiles essentielles qui ont transformé Young Living, une petite entreprise créée il y a près de 25 ans, en grande entreprise mondiale qui compte aujourd'hui plus de 16 entreprises agricoles sociétaires et partenaires, plus de 3 000 employés et bien au-delà de 4 millions de clients à travers le monde.

« Young Living continuera de faire honneur à l'œuvre qu'a menée Gary pendant toute sa vie, et qui aura été de faire connaître les huiles essentielles et leurs bienfaits aux gens dans le monde entier », explique Jared Turner. « Au fil des ans, lui et moi avons eu de nombreuses discussions à propos de sa vision pour l'avenir de l'entreprise, et nous entendons bien suivre la voie qu'il avait tracée pour Young Living. »

Young a créé une culture fonctionnelle pour son entreprise, une culture animée par le désir de servir la communauté mondiale et de mobiliser les employés et les clients partout dans le monde.

Via la D. Gary Young, Young Living Foundation, les membres et les employés de l'entreprise voyagent partout dans le monde pour travailler main dans la main avec les communautés locales. L'une des réalisations dont Young était le plus fier a été la construction de la Young Living Academy, une école à Chongon (Équateur) destinée aux enfants de cette communauté rurale en bordure de la jungle et aux enfants des employés qui travaillent à la ferme.

Les funérailles auront lieu à 13 heures MT, le vendredi 18 mai, à la Whispering Springs Lavender Farm and Distillery, l'un des endroits préférés de Gary dans le monde. La ferme est située au 3700 Old Highway 91, Mona, UT 84645.

Une veillée sera organisée à la ferme avant les funérailles, de 9 heures à 12 heures MT.

Young Living annoncera également des projets concernant une cérémonie en vue de rendre hommage à la vie de son fondateur.

Des dons en hommage à Young peuvent être faits à la D. Gary Young, Young Living Foundation afin de poursuivre l'œuvre de toute une vie consacrée à la communauté mondiale.

À propos de Young Living Essential Oils

À l'origine de Seed to Seal®, processus permettant de strictement conserver aux huiles essentielles leur pureté dans toute une gamme de produits destinés à chaque personnalité, chaque famille et chaque style de vie, Young Living Essential Oils, LC, est le leader mondial des huiles essentielles. Ce processus assure ainsi l'authenticité, l'absence d'agents chimiques synthétiques et la pureté de tous nos produits. Cet engagement de l'entreprise est le fruit de 24 années passées à protéger la planète et ses habitants. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur YoungLiving.com.

Contact médias :

Pour les demandes de renseignements des médias, prière de contacter prinquiries@youngliving.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/691906/Young_Living_Essential_Oils_Gary_Young.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

SOURCE Young Living Essential Oils

Related Links

http://youngliving.com