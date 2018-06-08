Двусторонние монокристаллические PERC-модули JA Solar получили сертификат генерирующей мощности TUV Rheinland

Своими отличными эксплуатационными показателями двусторонний монокристаллический модуль JA Solar обязан PERC-элементам. Этот элемент способен своей тыльной частью улавливать рассеянный и отраженный солнечный свет, что обеспечивает дополнительный объем энергогенерации. Подобный подход признан эффективным методом минимизации общей приведенной стоимости электричества (LCOE). Солнечная электростанция «Чэнь Ян» компании Qinghai Yellow River Hydropower, оснащенная высокоэффективными монокристаллическими PERC-модулями JA Solar общей мощностью 5,5 МВт, является первым в мире крупномасштабным проектом использования двусторонних модулей такого типа с двойным стеклянным покрытием.

Компания JA Solar, владеющая патентом на технологию PERC, продолжает проводить исследования и проектно-конструкторские разработки в целях оптимизации продуктов на основе этой технологии. В первом квартале 2017 года компания приступила к массовому производству двусторонних монокристаллических модулей PERC с двойным стеклом. Данные модули не только обеспечивают высокую выходную мощность, но и, благодаря конструкции с двойным стеклом, отличаются превосходной стойкостью к воздействию влаги, истиранию и коррозией, а также абсолютной водонепроницаемостью. Эти характеристики позволяют использовать высококачественные PERC-модули JA Solar в условиях экстремально высокой температуры или влажности, характерных для пустынных или прибрежных районов, что обеспечивает надежную и стабильную энергогенерацию.

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Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun),

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SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.

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