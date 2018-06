Il modulo bifacciale mono PERC con doppio vetro di JA Solar riceve il certificato TUV Rheinland per la generazione di energia elettrica solare

Le eccellenti prestazioni del modulo bifacciale mono PERC con doppio vetro sono dovute alle celle PERC. La parte posteriore della cella PERC è in grado di raccogliere la luce solare diffusa e riflessa, con una conseguente generazione aggiuntiva di energia elettrica. Questo approccio viene riconosciuto come efficace per ridurre al minimo il costo livellato dell'elettricità (LCOE). Grazie ai moduli mono PERC a elevata efficienza da 5,5 MW di JA Solar, il progetto solare della centrale Cheng Yang idroelettrica del Fiume Giallo Qinghai rappresenta la prima centrale al mondo su grande scala a utilizzare moduli bifacciali mono PERC con doppio vetro.

JA Solar, che ha il brevetto per PERC, continua a condurre ricerche e sviluppo, e offre soluzioni avanzate per prodotti PERC. Nel primo trimestre del 2017, JA Solar è arrivata a una produzione in serie dei moduli bifacciali mono PERC con doppio vetro. I moduli PERC non solo hanno una elevata produzione di energia, ma offrono altre caratteristiche interessanti grazie alla struttura con doppio vetro, come ad esempio la resistenza a usura, abrasione e corrosione, oltre a una completa impermeabilità all'acqua. Grazie a queste caratteristiche, i moduli di alta qualità PERC di JA Solar possono essere usati in condizioni ambientali estreme, come ad esempio alta temperatura o elevata umidità tipici dei deserti o delle zone costiere, con conseguente generazione affidabile e stabile di energia elettrica.

