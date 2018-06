Módulo de vidro duplo de PERC monocristalino bifacial da JA Solar recebe certificado de geração de energia solar da TUV Rheinland

Os excelentes atributos de desempenho do módulo de vidro duplo de PERC monocristalino bifacial da JA Solar se devem à sua célula PERC. O lado posterior da célula PERC pode coletar luz do sol difusa e refletida, resultando em geração adicional de eletricidade. Esta abordagem é reconhecida como uma proposta eficaz para minimizar o custo nivelado da eletricidade (LCOE, em inglês). Mantido por 5,5 MW de módulos de PERC monocristalino de alta eficiência da JA Solar, o projeto de energia solar da Hidrelétrica de Chen Yang, no trecho de Qinghai do Rio Amarelo, é a primeira planta de larga escala do mundo a usar módulos de vidro duplo de PERC monocristalino.

Como detentora da patente da PERC, a JA Solar continua a conduzir pesquisa e desenvolvimento, e a oferecer soluções avançadas de produtos de PERC. No primeiro trimestre de 2017, a JA Solar atingiu a produção em massa dos módulos de vidro duplo de PERC monocristalino bifacial. Os módulos de PERC não somente produzem um resultado de alta potência, mas possuem características atrativas devido à estrutura de vidro duplo, a exemplo de resistência ao uso, abrasão e corrosão, bem como permeabilidade zero à água. Por causa dessas características, os módulos de PERC de alta qualidade da JA Solar podem ser usados em condições ambientais extremas, a exemplo de alta temperatura ou alta umidade, encontrada no deserto ou em climas costeiros, resultando em geração de eletricidade confiável e estável.

Para mais informações, visite www.jasolar.com.

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

FONTE JA Solar Holdings Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.

Related Links

http://www.jasolar.com