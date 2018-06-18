Jumeirah назначила Майкла Эллиса кулинарным директором компании

Жозе Сильва (Jose Silva), исполнительный директор Jumeirah Group, объявил о назначении Майкла Эллиса (Michael Ellis) на должность кулинарного директора. Создание этой роли в компании - начальный этап стратегии Жозе по обновлению и продвижению ресторанов в роскошных отелях и на курортах Jumeirah. Согласно видению Жозе, яркий гастрономический опыт должен стать ключевой особенностью роскошных отелей Jumeirah и сильнейшим преимуществом компании на рынке.

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Ранее Майкл Эллис, гражданин США, с успехом занимал позицию международного директора Красного гида Мишлен по ресторанам и отелям в Европе, Азии и Америке. Являясь признанным экспертом в этой сфере, он прекрасно разбирается в мировых кулинарных тенденциях и в нюансах работы ресторанов местной кухни. Вместе с назначением Майкла Эллиса Jumeirah начинает масштабное изменение всей стратегии F&B. Эллис сосредоточится на разработке креативных концепций для существующих ресторанов, поиске талантливых шеф-поваров и повышении их квалификации, а также выведет рестораны в отелях Jumeirah на уровень ведущих в индустрии.

Жозе Сильва, исполнительный директор Jumeirah, отметил: «Мы с Майклом разделяем истинную страсть к гастрономическим впечатлениям. У нас схожее понимание искусства получения удовольствия от еды, нас вдохновляют возможности новых подходов. За 40 лет карьеры Майкл стал знаменитым гурманом, который постоянно представлял миру непревзойденные рестораны с выдающимися шеф-поварами, а также продвигал кулинарные новации. В его сердце - настоящая энциклопедия, и познания о ресторанах и международных кухнях, которыми он обладает, не имеют себе равных. Для меня большая честь приветствовать Майкла Эллиса, и я рад, что именно он будет возглавлять все рестораны Jumeirah».

Майкл Эллис, кулинарный директор Jumeirah, добавил: «Кухня - то место, где происходят революции, и как творческий кулинарный мыслитель, я рад, что у меня есть возможность вновь попробовать свои силы в стремлении к гурманским инновациям. Jumeirah является символом Дубая, города, который сделал невозможное возможным, восхищая своей энергичностью весь мир и меня лично. Большую часть своей жизни я посвятил гастрономии, и сейчас, когда Жозе готовит отели Jumeirah к следующему динамичному витку развития, мне не терпится поделиться своей любовью к изысканной кухне с гостями отелей Jumeirah».

Jumeirah Group

Jumeirah Group - международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, член Dubai Holding. Портфель компании объединяет 15 отелей и курортов на Ближнем Востоке, включая символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также 5 отелей в Европе и 2 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 18 отелей и курортов по всему миру.

http://www.jumeirah.com/ru/

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https://www.multivu.com/players/uk/8349151-jumeirah-appoints-chief-culinary-officer/



SOURCE Jumeirah Group