Jumeirah Hotels & Resorts nomme Michael Ellis au poste de Chief Culinary Officer (Président de la Gastronomie)

Michael Ellis, Directeur Mondial du Guide Michelin pour l'Europe, l'Asie et les Amériques possède une compréhension inégalée de la restauration internationale. Au sein de Jumeirah Hotels & Resorts, sa mission sera de développer de nouveaux concepts de restauration, recruter de nouveaux talents culinaires, et s'assurer que tous les restaurants du Groupe offrent la meilleure expérience gastronomique du moment et de la destination pour en faire une référence internationale de l'industrie.

José Silva déclare : « Michael et moi partageons une passion commune pour la gastronomie et les expériences culinaires. Je suis fier que Michael nous rejoigne. Ses connaissances du monde de la Gastronomie sont hors-normes et ce du jeune Chef débutant aux plus grands Chefs étoilés de la planète, de la cuisine simple et familiale à la cuisine la plus sophistiquée. Nous voulons faire de la gastronomie le différenciateur majeur de notre identité vis-à-vis de l'industrie hôtelière de luxe et Michael est bien entendu la pierre angulaire de ce projet ambitieux. Je souhaite faire bouger les standards actuels et pousser la créativité autant que nous le pourrons. Ainsi, je vais m'attacher à renforcer la position de Jumeirah Hotels & Resorts en tant que leader national pour en faire une nouvelle référence mondiale.»

Michael Ellis commente : « José Silva a une vision audacieuse et passionnante de l'industrie hôtelière. En tant que créatif-culinaire, je suis ravi d'avoir l'opportunité de rejoindre une équipe ambitieuse tournée vers l'innovation. Jumeirah Hotels & Resorts est indissociable de Dubaï, ville qui a rendu l'impossible possible, et qui a réalisé de nombreuses premières mondiales. Je veux tout simplement apporter ma contribution et aider Jose Silva a réaliser de nouvelles 'premières'. Le meilleur reste donc à venir ! »

À propos de Jumeirah Group :

Jumeirah Group, implanté à Dubaï et membre de Dubai Holding, exploite et gère un portefeuille mondial de 15 propriétés au Moyen-Orient -dont le Burj Al Arab, propriété emblématique de la marque-, 5 propriétés en Europe, 2 en Asie, plus 18 propriétés actuellement en développement à travers le monde.

