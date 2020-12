Ruben S. Martin III élu président du conseil d'administration de Mercy Ships International

Dirigeant d'entreprise et philanthrope distingué, M. Martin est depuis longtemps membre du conseil d'administration de Mercy Ships et soutient l'engagement de l'ONG d'apporter espoir et guérison aux personnes les plus démunies dans le monde

GARDEN VALLEY, Texas, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Grâce à une flotte de navires-hôpitaux de classe mondiale, Mercy Ships, une organisation humanitaire internationale, fournit des services et des soins médicaux gratuits aux populations les plus défavorisées du monde. Elle annonce aujourd'hui l'élection de Ruben S. Martin III comme président du conseil d'administration de Mercy Ships International (« MSI ») à compter du 1er janvier 2021.

Dirigeant d'entreprise reconnu depuis plus de quatre décennies, M. Martin soutient Mercy Ships depuis longtemps. Il a été membre du conseil de MSI durant la dernière décennie. Depuis 2018, il est également président du conseil d'administration de Mercy Ships Operations, la filiale gérant les opérations mondiales de MSI. En tant que président du conseil d'administration, il succède à Myron E. (« Mike ») Ullman, qui a occupé ce poste pendant près de 20 ans, et dont le départ à la retraite de chez MSI a fait l'objet d'un communiqué séparé aujourd'hui.

Plus récemment, M. Martin, 69 ans, a joué un rôle clé dans la mission de lancement du Global Mercy™, le plus grand navire-hôpital civil au monde, qui va permettre à Mercy Ships de doubler sa capacité à fournir des soins chirurgicaux fiables aux personnes dans le besoin et à dispenser des formations médicales dans les pays visités par l'organisation.

M. Ullman a déclaré : « Depuis que Ruben Martin a rejoint notre conseil d'administration il y a dix ans, il a apporté une contribution inestimable à Mercy Ships, grâce à sa connaissance approfondie des opérations commerciales mondiales, notamment dans le secteur maritime, à son engagement philanthropique, et nous sommes ravis qu'il soit nommé président. » Il a poursuivi : « Aujourd'hui, Mercy Ships est une organisation humanitaire reconnue, dotée d'une équipe de direction et d'un conseil d'administration exceptionnels. Elle est bien armée pour poursuivre sa mission avec succès. »

Tom Stogner, président directeur général de Mercy Ships, a déclaré : « Le dévouement de Ruben Martin envers Mercy Ships est indéniable dans tout ce qu'il entreprend pour renforcer notre capacité à apporter espoir et guérison à ceux qui en ont le plus besoin. Alors que nous nous engageons avec passion dans le lancement du Global Mercy™ en 2021, le plus grand navire-hôpital civil au monde, je me réjouis de travailler avec Ruben et notre conseil d'administration pour bénéficier de leurs précieux conseils, idées et soutien qui nous permettent de continuer à étendre notre impact. »

M. Martin a déclaré : « C'est un honneur d'avoir l'opportunité de présider le conseil d'administration de Mercy Ships, une organisation qui propose aux plus démunis des interventions chirurgicales gratuites de classe mondiale, dispensées par des bénévoles venus de 60 pays différents. La passion, la foi et le dévouement de tous à Mercy Ships sont une source d'inspiration et je me réjouis de développer mon rôle au sein de cette organisation unique et exceptionnelle. »

M. Martin est président-directeur général de Martin Midstream GP LLC, partenaire de Martin Midstream Partners (NASDAQ : MMLP) et de Martin Resource Management Corporation. Martin Midstream possède et exploite des sociétés actives dans le transport par camions-citernes, la production d'engrais et le transport maritime intérieur et offshore. Avec 1 600 employés dans le monde, Martin Midstream réalise un chiffre d'affaires annuel total d'environ 1,5 milliard de dollars. Depuis l'âge de seize ans, M. Martin a occupé diverses fonctions au sein des entreprises Martin, fondées par ses parents. En plus des entreprises Martin, M. Martin est impliqué dans diverses autres activités commerciales, notamment une entreprise de concession de camions Mack, et une start-up de fabrication de drones, qu'il a développée pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars, Martin UAV, LLC.

M. Martin est également un philanthrope actif. Parallèlement à sa mission chez Mercy Ships, il est président de Paula Martin Jones Charities, Inc, une organisation caritative créée en l'honneur de sa sœur décédée. Elle est se concentre sur des programmes d'opportunités pour les jeunes fondés sur quatre piliers : intellectuel, social, physique et spirituel. M. Martin est également très impliqué auprès de sa région, siégeant à de nombreux conseils municipaux dans l'État du Texas, et a été largement récompensé pour son travail.

M. Martin est titulaire d'une licence en gestion industrielle de l'université de l'Arkansas. Lui et sa femme Sue sont mariés depuis 47 ans et ont deux filles et quatre petits-enfants.

À PROPOS DE MERCY SHIPS :

Mercy Ships déploie ses navires-hôpitaux pour proposer des interventions chirurgicales gratuites de première qualité aux plus démunis. L'ONG internationale soutient également le système de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d'infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays, a fourni des prestations d'une valeur de US$ 1,7 milliard, et impacté la vie de 2,8 millions de personnes. A bord, chaque année, une moyenne de 1 200 volontaires issus de 60 pays contribuent à l'oeuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un bureau en Afrique, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

