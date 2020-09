Ruby Wang von Perfect World: Verstärkte Entwicklungschancen für die Kulturindustrie zeichnen sich ab

BEIJING, 10. September 2020 /PRNewswire/ -- Am 5. September fanden in Beijing die 15th China Beijing International Cultural Industry Expo (ICIE) und das China Cultural Industry Development Forum statt. Im Rahmen des Forums mit der Tagline „Kulturelles Zusammenleben und industrielle Integration für eine vielversprechende und gemeinsame Zukunft -- Leistungsstarke Entwicklung der Kulturindustrie Chinas in der Post-Covid-19-Ära" fand ein Rundtischgespräch zum Thema „Neue Konsummuster in der postepidemischen Ära" statt. Ruby Wang, Senior Vice President und Pressesprecherin für Perfect World sowie Vorsitzende von Perfect World Education, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.