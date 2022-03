Rugged Logic - Axiom Air : Gestionnaire de modem DVB-S2X ultra-compact pour les applications aéronautiques

Au cœur de l'AXIOM AIR se trouve le modem Teledyne Paradise Datacom AXIOM-X . Ce modem DVB-S2X, compact mais puissant, offre une connectivité à large bande tout en étant extrêmement efficace en termes de bande passante. De plus, la compatibilité de l'AXIOM-X avec d'autres modems Paradise donne aux utilisateurs la possibilité d'étendre leurs réseaux à des aéronefs récents et plus petits. Il est capable de supporter des débits de données allant jusqu'à 345 Mbps en émission et 230 Mbps en réception.

L'AXIOM AIR est doté d'un ensemble complet d'interfaces permettant de l'intégrer à de nombreux types d'aéronefs et de systèmes d'antennes. La plateforme de base est conçue pour s'adapter aux applications ARINC 781 ou 791/792, mais peut être modifiée pour répondre à des besoins particuliers. Elle comprend des interfaces pour OpenAMIP, ARINC 429 pour le contrôle d'antenne ou les données IMU, des interfaces GNSS et un RSSI optionnel pour le pointage d'antenne en boucle fermée.

Une conception avancée de châssis scellé permet au système de fonctionner dans des environnements plus difficiles que les modems aéronautiques classiques. Associé à une conception électronique visant à assurer une protection contre la foudre et à prévenir les problèmes d'EMI/EMC, l'AXIOM AIR dépasse les recommandations DO-160 pour les gestionnaires de modems ARINC 791. Les intégrateurs peuvent être assurés d'un fonctionnement fiable dans toutes sortes d'environnements. Ce système très performant a été optimisé en termes de taille, de poids et de puissance. Le châssis 1/4 ATR est compatible avec les plateaux ARINC et mesure 384 x 200 x 61,7 mm, pèse 3,5 kg et présente une consommation électrique typique de 35W.

À propos de Rugged Logic

Rugged Logic est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de communication et d'alimentation destinés à être utilisés à distance dans des conditions environnementales difficiles, telles que les applications aéronautiques, maritimes et mobiles. Nos conceptions sont innovantes et hautement fiables afin de répondre de manière constante aux exigences des missions de nos clients. Nos services répondent aux besoins spécifiques de nos clients par la conception de produits, l'analyse technique et l'élaboration de logiciels. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ruggedlogic.com .

