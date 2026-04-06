RuggON, Madencilik Türkiye 2026'da Dayanıklı Mobilite Çözümlerini Sergiliyor

Madencilik Operasyonlarını Zorlu ve Uzak Ortamlarda Dayanıklı Mobilite ile Güçlendirmek

İSTANBUL, 7 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology'nin bir iştiraki ve dayanıklı mobil bilgisayar çözümlerinin lider sağlayıcısı olan RuggON, 8-11 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Madencilik Türkiye 2026'da "Madencilik Operasyonlarını Dayanıklı Mobilite ile Güçlendirmek" teması altında en son yeniliklerini sergileyecek. Ziyaretçiler 1133-B standında RuggON'un çözümlerini keşfetmeye davetlidir. RuggON, zorlu madencilik ortamları için özel olarak tasarlanmış, açık ocak sahalarından zorlu saha operasyonlarına kadar operasyonları destekleyen sağlam, güvenilir ve esnek bilgi işlem platformları sunacak.

RuggON Showcases Rugged Mobility Solutions at Mining Turkey 2026

RuggON, açık ocak sahalarından zorlu saha uygulamalarına kadar operasyonları destekleyen, zorlu madencilik ortamları için özel olarak tasarlanmış sağlam, güvenilir ve esnek bilgi işlem platformlarından oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunacak. Öne çıkan ürünler arasında yeni VULCAN 10X, Edge AI sistemleri, dayanıklı araca monte bilgisayarlar ve Iridium uydu iletişimine sahip SOL 7 tablet yer alıyor ve eksiksiz, güvenilir bir dayanıklı mobilite ekosistemi sunuyor.

Bu kapsamlı portföye ek olarak RuggON, zorlu ortamlarda saha operasyonları, denetim ve madencilik filoları için dayanıklı tabletler ve araca monte bilgisayarlar da sergileyecek. Toz, şok, titreşim ve sıcaklık dalgalanmalarına dayanacak şekilde tasarlanan bu çözümler, gelişmiş görünürlük ve operasyonel kontrol için güvenilir performans, doğru veri yakalama ve gerçek zamanlı işleme sağlar. Gelişmiş kablosuz iletişim ve sistem entegrasyonu ile birlikte RuggON, uzak ve altyapısı sınırlı maden sahalarında kesintisiz bağlantı sağlar.

Ubiqconn Technology ve RuggON CEO'su Paul Hsieh, "Madencilik operasyonları daha fazla otomasyon ve dijitalleşmeye doğru evrilmeye devam ettikçe, güvenilir ve dayanıklı bilgi işlem platformları çok önemli hale geldi" dedi.

"Misyonumuz, madencilik operasyonlarını zorlu ortamlarda güvenlik, verimlilik ve bağlanabilirlik sağlayan dayanıklı mobilite çözümleriyle güçlendirmektir."

Ziyaretçiler, madencilik uygulamalarına yönelik özel çözümleri keşfetmek için RuggON ekibiyle toplantılar planlamaya teşvik edilmektedir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: https://info.ruggon.com/turkey-mining2026

RuggON Hakkında

Ubiqconn Technology'nin bir yan kuruluşu olan RuggON Corp. dayanıklı mobil bilgisayar çözümlerinin lider üreticisidir. Mobil Endüstriyel (IIoT) pazarında inovasyonu teşvik etmek ve büyümek için Ubiqconn Technology'nin ileri teknolojisinden yararlanan RuggON, zorlu ortamlarda mobil üretkenliği artırmak için onlarca yıllık uzmanlığından yararlanıyor. Kendini işine adamış mühendislik ekibi, kullanıcı deneyimini geliştiren olağanüstü değer ve kalitede cihazlar sunar. RuggON, daha yüksek standartlarda özel, verimli çözümler sunmak için endüstrilerin çeşitli taleplerini anlamakta ve yarının ihtiyaçlarını karşılamak için sonsuz olanaklar sunmaktan gurur duymaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.ruggon.com adresini ziyaret edebilir veya bizi LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2948768/image2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpg