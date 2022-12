Rumo a uma Indonésia sustentável, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 apresenta 500 MPMEs selecionadas

JACARTA, Indonésia, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) está realizando a exposição virtual UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 de 1 a 31 de dezembro. O evento apresenta 500 MSMEs de 22 províncias da Indonésia apresentando seus produtos através de www.brilianpreneur.com. "O evento deste ano é para destacar as MSMEs embarcando em sua jornada em direção às metas ambientais e de sustentabilidade. Como agente de desenvolvimento, também fornecemos educação para nossos participantes, para que possam conquistar os mercados globais e inspirar as pessoas a criar uma causa com criatividade", disse Sunarso, Diretor Presidente do BRI.

A UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur retorna com 502 produtos variados da melhor qualidade de MPMEs de 22 províncias em toda a Indonésia. Abraçando a sustentabilidade, o evento apresenta novas categorias de Saúde/Bem-estar e Tecnologia Digital.

Em 2021, o evento garantiu com sucesso 118 contratos de quatorze países, avaliados em cerca de US$ 72 milhões. "O número ultrapassou a meta de 2021. Portanto, estamos bastante otimistas para alcançar ainda mais este ano", acrescentou Sunarso.

O evento sozinho consiste em sessões de networking e treinamento, incluindo sessões de correspondência de negócios e workshops de estratégia de preços. Essas sessões são iniciadas para ajudar as MSMEs a expandir seus produtos, inclusive no mercado internacional. Sessões de compartilhamento serão conduzidas em talk shows com apresentações especiais e UMKM Awards.

Os compradores interessados devem se registrar online em https://brilianpreneur.com/umkm para participar de sessões de correspondência de negócios com MSMEs.

Ações sustentáveis da MSMEs

Como uma oportunidade para a Indonésia mostrar as MSMEs locais no cenário internacional, o BRI colaborou com o Ministry of Cooperatives and SMEs (Kemenkop UKM) e realizou uma mini vitrine para 26 MSMEs durante a G20 Summit como um caminho para a UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 evento.

A 4ª UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 abrange seis categorias: Home Decor & Craft, Alimentos & Bebidas, Accessories & Beauty, Moda, Saúde/Bem-Estar e Tecnologia Digital, que envolvem 262 mulheres empreendedoras e cinco negócios que capacitam pessoas com deficiência.

Além de designs de alta qualidade, todos os produtos exibidos devem abraçar a criatividade sustentável em muitos aspectos, incluindo o empoderamento das mulheres, gestão de resíduos e igualdade de acesso a oportunidades.

Entre esses inovadores de produtos sustentáveis está a Arana Bike, uma produtora indonésia de bicicletas feitas à mão em bambu. A Arana Bike expandiu seus negócios com sucesso através dos programas da BRILIANPRENEUR.

"Programas como webinars de e-commerce e sessões de correspondência de negócios nos deram uma vantagem inicial na identificação de nossos potenciais compradores de diferentes países para que nossos produtos possam competir globalmente", disse Denny Hestiningrum, fundador da Arana Bike.

Para participar da exposição virtual, cadastre-se ou baixe o catálogo, acesse http://brilianpreneur.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959993/Cover_BrilianPreneur_1920x1080px.jpg

FONTE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

