RIGA, Lettonie, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Ruslan Pankratov, psychothérapeute letton et dirigeant du parti politique RĪCĪBAS, fait actuellement campagne pour que le public ait accès aux renseignements sur les traitements médicaux et les diagnostiques des politiciens et d'autres figures politiques.

À titre d'exemple de cas nécessitant plus de transparence, RĪCĪBAS a cité le récent décès de Gennady Kernes, le maire populaire de Kharkov (en Ukraine) qui est décédé à l'hôpital de la Charité (en Allemagne)

après trois mois de lutte contre la COVID-19. M. Kernes a reçu un diagnostic deux jours après avoir été officiellement élu maire de Kharkiv avec 60,34 % des voix. Contrairement aux attentes, son état de santé s'est rapidement détérioré et très peu d'informations ont été divulguées au public.

D'autres personnalités politiques notables ont été traitées à l'hôpital de la Charité, notamment les militants Alexeï Navalny et Pyotr Verzilov, ainsi que l'ancienne première ministre ukrainienne Ioulia Tymochenko.

Pour RĪCĪBAS, les cas de M. Navalny, Mme Tymochenko, M. Verzilov, M. Kernes et d'autres acteurs des arènes politique et géopolitique poussent les experts et les militants civils à exiger une transparence, ainsi que la divulgation d'informations comme les antécédents médicaux, lorsqu'il s'agit de patients dont l'état de santé et le diagnostic peuvent affecter la vie de millions de personnes.

À propos de RĪCĪBAS

RĪCĪBAS est une organisation politique antimondialiste lettonne qui défend les valeurs chrétiennes et protège les droits des minorités nationales. Fondée sous le nom d'Eurosceptics, elle est dirigée par Ruslan Pankratov.

SOURCE RĪCĪBAS