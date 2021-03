Rússia é a fabricante de vacinas mais confiável junto com os Estados Unidos; "Sputnik V" é a vacina mais reconhecida, de acordo com uma pesquisa da YouGov

De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados apontaram a Rússia como o país mais confiável para a produção de vacinas. Assim, a Rússia está à frente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha (2 ° e 3 ° lugares, respectivamente). A "Sputnik V", a primeira vacina registrada no mundo contra o coronavírus, é a vacina mais reconhecida - 7 em cada 10 entrevistados (74%) conhecem a vacina russa. A "Sputnik V" está entre as duas vacinas mais preferidas depois da Pfizer / BioNTech.

A pesquisa foi conduzida entre 18 de fevereiro e 3 de março pela YouGov, empresa líder em pesquisa de mercado e análise de dados do Reino Unido, cobrindo Ásia, América Latina, Oriente Médio, Norte da África e Europa. A pesquisa envolveu residentes da Índia, Brasil, México, Filipinas, Vietnã, Argentina, Argélia, Emirados Árabes Unidos e Sérvia. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem nesses países, ou mais de 25% da população mundial.

Principais resultados da pesquisa:

A Rússia tem a maior credibilidade como país produtor de vacinas, à frente dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Um em cada três respondentes da pesquisa (33%), entre os que fizeram sua escolha, está pronto para ser vacinado com a "Sputnik V".

Este é o segundo melhor indicador depois da vacina Pfizer / BioNTech (37%).

Ao mesmo tempo, a "Sputnik V" é a vacina mais conhecida: 74% dos entrevistados conhecem a vacina russa; A vacina Pfizer / BioNTech está em segundo lugar (69% dos votos), em terceiro - AstraZeneca e Universidade de Oxford (60%).

Quase metade (47%) dos entrevistados que fizeram sua escolha consideram o nível mínimo aceitável de eficácia da vacina de 90% ou mais (por exemplo, como a "Sputnik V" com eficácia comprovada de 91,6%).

Ao mesmo tempo, o número esmagador de entrevistados (84%) está pronto para adiar a vacinação com um medicamento com uma eficácia de cerca de 60% em prol de uma vacina com uma eficiência superior de mais de 90%.

77% dos entrevistados estão convencidos de que os governos dos países devem proporcionar à população igual acesso às várias vacinas e dar a cada pessoa a escolha do medicamento com o qual se vacinar.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), disse:

"Os resultados da pesquisa da YouGov em várias regiões do mundo demonstram mais uma vez a alta confiança dos entrevistados na Rússia como fabricante de vacinas e na vacina 'Sputnik V'. Graças às notáveis realizações da ciência russa, a vacina 'Sputnik V' salva vidas em todo o mundo, ela foi aprovada por mais de 50 países. A vacina tem uma série de benefícios importantes, incluindo uma eficácia de 91,6% confirmada pela revista médica líder The Lancet, bem como uma plataforma de vetor de adenovírus humano comprovada, logística simples e um preço acessível, tornando a 'Sputnik V' um dos melhores medicamentos no mundo."

***

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

Todos os dados, salvo indicação em contrário, são fornecidos por YouGov Plc. O tamanho total da amostra foi de 9.417 adultos na Índia (1.022), Brasil (1.006), México (1.009), Filipinas (1.127), Vietnã (1.112), Argentina (1.002), Argélia (1.085), Emirados Árabes Unidos (1.054) e Sérvia (1.000). A pesquisa foi realizada de forma online de 18 de fevereiro a 3 de março de 2021.

