Rússia vai transferir tecnologias exclusivas de construção para o reino da Arábia Saudita após a visita do presidente Vladimir Putin

Muitos especialistas disseram que, como resultado da visita do presidente Putin, as relações russo-sauditas sem dúvida alcançaram um novo grau em termos de parceria estratégica. A Rússia expressou o desejo de transferir tecnologias, inicialmente em áreas de construção, que ajudarão não apenas a resolver os problemas habitacionais do Reino, mas também poderiam influenciar positivamente o desenvolvimento da economia do país em geral.

Parte da iniciativa "Vision 2030" do Reino, apresentada pelo príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, tem a ambição de desenvolver a construção de moradias em massa para fornecer habitação acessível e confortável para os cidadãos do Reino, aumentando a quantidade de moradias em 60% até 2020 e 70% até 2030, oferecendo um mercado acessível de residências energeticamente eficientes e amigáveis com o ambiente.

Os construtores russos introduziram e implementaram com sucesso a exclusiva tecnologia de construção ultrarrápida para edifícios residenciais na Federação Russa. No centro disso está o uso de máquinas exclusivas, que fornecem produção em alta velocidade de moradias em bloco de baixo custo - projetadas com precisão geométrica e, o mais importante, com alta qualidade para acabamento posterior.

"Até agora, apenas alguns países alcançaram uma inovação efetiva na construção de moradias, o que afeta a qualidade do processo de construção, o custo da moradia e a velocidade de construção das instalações. Nossas tecnologias permitem a construção de um edifício de 17 andares e 3-4 acessos em um mês. Villas de 250 a 300 metros quadrados podem ser construídas em dois dias. Alguns comparam nossa tecnologia de construção com o LEGO, no qual uma criança pode completar uma casa a partir dos cubos acabados. Planejamos entregar essa tecnologia à Arábia Saudita já em 2020. Construímos e comissionamos mais de um milhão de metros quadrados de moradias na Rússia. Estamos prontos para transferir essas tecnologias exclusivas de construção para nossos parceiros em vários países do mundo", observou o presidente do Conselho Econômico Supremo da Organização de Cooperação Econômica da Eurásia, o honrado construtor da Rússia, Alexander Tsyban.

Em 14 de outubro de 2019, na cidade de Al-Khobar, foi assinado um acordo sobre o estabelecimento da "Aliança Internacional" no campo da construção de moradias ultrarrápidas e a implementação das tecnologias usando blocos de construção. As partes dos contratos são o Grupo de empresas AlSuwaiket (Arábia Saudita), sob a direção do bilionário e filantropo saudita Xeque Mubarak A. AlSuwaiket e a empresa de construção civil "Vibor OBD" (Rússia) - (www.vyborstroi.ru).

A aliança criada tem o ambicioso plano de participar da construção de 850.000 edifícios residenciais no Reino e distribuir esse volume único de construção por meio de tecnologias de construção de moradias em blocos, não apenas nos países do Golfo, mas também em outras nações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034517/Red_Machine_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034518/Red_Machine_2.jpg

FONTE Eurasian Economic Cooperation Organization

SOURCE Eurasian Economic Cooperation Organization