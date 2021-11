Russland übernimmt erstmals den Vorsitz des Weltverbands United Cities and Local Governments (UCLG)

Metschins Ernennung wurde vom Exekutivbüro des UCLG in Barcelona bestätigt, während mehr als 400 Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister und Regionalchefs aus Europa, Asien, Süd- und Nordamerika sowie Afrika am UCLG-Weltrat teilnahmen.

Die Einsetzung des neuen UCLG-Präsidenten erfolgte aufgrund des vorzeitigen Rücktritts von Dr. Mohamed Boudra, dessen Amtszeit als Bürgermeister von Al Hoceima (Marokko) abgelaufen war. Gemäß der UCLG-Charta können nur gewählte lokale und regionale Regierungsvertreter die Organisation leiten.

Ilsur Metschin sagte in seiner Dankesrede: „Die Stadt ist die Wurzel aller Veränderungen, und unsere Aufgabe ist es, den Kommunen zu helfen, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen zu implementieren, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Der UCLG ist kein Verband für Bürgermeister, sondern für alle Stadtbewohner, auf deren Wohlergehen wir all unsere Bemühungen richten."

Zu den ehemaligen UCLG-Präsidenten zählten unter anderem der Bürgermeister von Paris (Frankreich) Bertrand Delanoë, der Bürgermeister von Istanbul (Türkei) Kadir Topbaş und der Bürgermeister von Johannesburg (Südafrika) Parks Tau.

In seiner Rede regte Metschin dazu an, das bestehende Interaktionsgefüge zwischen Städten und Regionen innerhalb des UCLG zu modernisieren und kleine Städte zu unterstützen, die sich aufgrund der anhaltenden COVID-Pandemie in einer finanziell schwierigen Lage befinden.

In Zusammenarbeit mit UN-Habitat, der Generalversammlung der Partner und des UCLG schlug Ilsur Metschin vor, eine Auszeichnung mit dem Titel „Sustainable Development Goals Implementation Champions" zu schaffen.

„Die Anerkennung der Gleichwertigkeit jeder Region, jeder Stadt und jedes Regionalbüros unseres Verbands sollte in die Praxis umgesetzt werden und nicht nur bei hochrangigen Treffen deklariert werden", so der neu ernannte Präsident der UCLG.

Es ist das erste Mal, dass ein repräsentatives Mitglied aus Russland an die Spitze des Verbands United Cities and Local Governments berufen wird. In der Vergangenheit waren die Präsidenten aus den europäischen, nahöstlichen und westasiatischen Regionen des Weltverbands gewählt worden.

