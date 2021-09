RV Ímola e Grupo Emba participam da vacinação contra COVID-19 no município de Cananéia, SP

Nesse período, a equipe proporcionou suporte logístico às campanhas de imunização contra a COVID-19 e gripe e acompanhou o carinho com que os profissionais de saúde – dr. Pablo Ribeiro dos Santos, clínico geral e médico da família, Taís Lisboa, enfermeira, e Cinthia Danielle dos Santos, assistente comunitária de saúde – realizam o atendimento às famílias das comunidades do Marujá e Varadouro II, residentes da Vila do Ariri e população de Cananéia.

O acompanhamento de todo o processo foi fundamental para que os profissionais da RV Ímola entendessem a estrutura logística de medicamentos e vacinas – tanto a chegada à Unidade Básica de Saúde (UBS) quanto as condições de refrigeração para armazenamento e posterior transporte até o local de aplicação. Já o time do Grupo Emba teve a oportunidade de avaliar, em campo, suas duas caixas térmicas especiais para transporte de insumos farmacêuticos termolábeis e secos: as caixas EmbaAdvanced Reverse e EmbaExpress. Reutilizáveis, ambos os produtos permitiram o transporte adequado das vacinas em múltiplos trajetos e para diversos destinos. Ao final, EmbaAdvanced Reverse mostrou-se mais adequada às necessidades da equipe da ESF III por conta de suas dimensões compactas, o que facilita o transporte por trilhas de até 1h20 no meio da mata atlântica.

Treinamento para não haver perda de vacinas

Após o acompanhar o processo de vacinação, as profissionais Renata Curatolo, farmacêutica técnica do Grupo Emba, e Patrícia Marim, farmacêutica responsável da RV Ímola, realizaram o treinamento da equipe de Saúde da Família. Ao longo de 3 horas, ocorreram apresentações, debates, análises e proposição de soluções de fácil implantação pelos profissionais de saúde e da prefeitura. Tudo com o objetivo de sanar os problemas encontrados e reduzir ao máximo o risco de perda de vacinas – problema que ocorreu em diversas localidades durante o enfrentamento da pandemia no país.

Alguns dos temas abordados foram: armazenamento correto em freezers e geladeiras, cuidados no transporte, aferição da temperatura, regulamentações da ANVISA, importância de sistemas de fornecimento redundante de energia elétrica, preparação dos elementos refrigerantes para uso e como obter o melhor desempenho das caixas térmicas especiais EmbaAdvanced Reverse – montagem, desmontagem, higienização e cuidados.

Doações para a saúde da população

Ao final, houve, a doação de 1980 máscaras cirúrgicas para uso pelas equipes de saúde e distribuição às comunidades atendidas, 10 kits térmicos para transporte de insulina – que serão destinados às famílias de comunidades isoladas – e atualização do estoque de gelos rígidos com unidades de GelPharma. As empresas doarão, ainda, um freezer para realizar o congelamento dos gelos de forma correta e uma caixa térmica EmbaAdvanced Reverse – que está sendo desenvolvida especialmente as necessidades dos profissionais de Cananéia. Essas duas últimas doações acontecerão no mês de setembro.

Bom para todos

O resultado dessa ação social do Grupo Emba e RV Ímola já traz benefícios para todos os envolvidos. Taís Lisboa destacou as dificuldades enfrentadas hoje com o uso de caixas térmicas convencionais para o transporte de vacinas. Segundo ela, "A duração da caixa térmica atual é bem baixa e não possui um tempo de preservação da temperatura longo. Então, quando a gente sai para vacinar, a gente marca toda a vacinação para a parte da manhã para não correr o risco de perder vacinas, além de sair com uma quantidade pequena e contada. Com a caixa EmbaAdvanced eu vou ter a garantia que vou pôr minhas vacinas de manhã e no final da tarde elas estarão na temperatura esperada. E eu posso levar, também, uma quantidade maior com mais segurança."

Para o dr. Pablo Ribeiro "Esse projeto será um divisor de águas, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional e eu agradeço a Deus por esta oportunidade que foi aberta pela Taís e através de vocês."

O apoio da atual administração da prefeitura também merece destaque. Essa ação da iniciativa Juntos só foi possível graças ao apoio do Departamento de Saúde e Saneamento, representado pelo diretor Sr. Ivan Colaço Lisboa, que não só viabilizou a realização do projeto como participou do treinamento da equipe de saúde. Ao final, Ivan destacou a relevância desse projeto social voltado à saúde e salientou a importância da parceria entre empresas privadas e administração pública em busca do bem-estar da população, colocando-se à disposição para ações sociais futuras - não só através da iniciativa Juntos, mas de qualquer empresa que queira colaborar com o bem-estar dos habitantes de Cananéia.

Sobre a iniciativa Juntos

Juntos é uma iniciativa do Grupo Emba para desenvolver ações socioambientais em conjunto com empresas da Cadeia Fria, sempre com objetivo de promover, de forma voluntária e gratuita, o bem-estar e a saúde da população. Na ação social desenvolvida no município de Cananéia, SP, a iniciativa contou com a parceria da RV Ímola, empresa especializada em gestão logística. Para saber mais sobre como participar da iniciativa Juntos, entre em contato com o Grupo Emba.

