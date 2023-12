Rx-360® anuncia o conselho de administração para 2024

FILADÉLFIA, 27 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Rx-360® tem o prazer de anunciar seu conselho de administração para 2024. Como uma entidade sem fins lucrativos, o conselho de administração está posicionado para continuar a conduzir a missão do Rx-360® de segurança da cadeia de abastecimento farmacêutica, qualidade dos materiais e segurança do paciente. Este anúncio acompanha o crescimento bem-sucedido da organização em 2023.

O conselho de administração de 2023 do Rx-360® é composto por:

Scott Kammer (presidente): Takeda

(presidente): Takeda Rob Welsh (presidente emérito): Avantor

(presidente emérito): Avantor Jennifer Stone (vice-presidente): PTC Therapeutics

(vice-presidente): PTC Therapeutics Kathleen Silva (tesoureira): MilliporeSigma (Merck KGaA)

(tesoureira): MilliporeSigma (Merck KGaA) Christian Liebl : Schreiner MediPharm (secretário)

: Schreiner MediPharm (secretário) Bill Campagna : Eli Lilly & Co.

: Eli Lilly & Co. Tom Lupo : Bayer

: Bayer Anthony Damas : Johnson and Johnson

: Johnson and Johnson Amber Hollner : Amgen

: Amgen Anthony Zook : Merck & Co.

: Merck & Co. Christy Mocny : Biogen

: Biogen Rob Smith : GSK

: GSK Rebecca Alcantara : Curia

: Curia Elise Treuvey : Sartorius

: Sartorius Johannes Gross : Lonza

: Lonza Liam Keary : Hovione

: Hovione Jennifer Goodman : Avantor

Scott Kammer, o presidente do conselho do Rx-360® de 2023, declarou: "Sinto-me honrado e orgulhoso de atuar como o próximo presidente do Rx-360. Em nome do consórcio Rx-360 e de nosso conselho de administração, tenho o prazer de dar as boas-vindas a Liam Keary, Amber Hollner e Jennifer Goodman ao conselho para o ano de 2024. Sou extremamente grato aos nossos membros do conselho, Eric Berg, Reggie Jackson, Ryan Raap e Lucy Cabral. Cada um deles desempenhou um importante papel no crescimento do Rx-360. Um agradecimento especial a Rob Welsh por seu serviço como presidente do conselho em 2023. O Rx-360 permanece concentrado em sua missão como uma entidade sem fins lucrativos e continua o seu crescimento para atender à indústria farmacêutica. A organização desempenha um papel fundamental ao reunir o setor em torno do objetivo de proteger a segurança do paciente e garantir a integridade da cadeia de abastecimento".

Jim Fries, CEO da Rx-360®, acrescentou: "A experiência, o compromisso e a diversidade do conselho oferecem aos nossos membros e à indústria um valor imenso. O compromisso do conselho de cumprir a nossa missão é o alicerce que nos permite servir à indústria e proteger os pacientes".

O Rx-360® continuou o seu crescimento em número de associados, bem como no Joint Audit Program®® ao longo de 2023, com um número recorde de membros acessando mais do que nunca o consórcio. O Rx-360, por meio do Joint Audit Program®, foi capaz de reduzir significativamente a carga de auditoria para os fabricantes farmacêuticos e seus fornecedores através de patrocínios especiais de redução de custos e de seu programa de crédito exclusivo para membros. Pelo nono ano consecutivo, o consórcio funcionou sem aumentar as taxas para membros ou tabelas de taxas de relatórios de auditoria.

Sobre o Rx-360:

O Rx-360, um consórcio internacional da cadeia de abastecimento farmacêutica, foi formado em 2009 para apoiar o compromisso de todo o setor de garantir a segurança dos pacientes com o aumento da qualidade e autenticidade por toda a cadeia de abastecimento. A missão da organização é proteger a segurança do paciente ao compartilhar informações e desenvolver processos relacionados à integridade da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde e à qualidade dos materiais que compõem a cadeia de abastecimento. Para saber mais sobre o Rx-360, acesse http://www.Rx-360.org ou envie um e-mail para [email protected]

