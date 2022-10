Rx Networks offre une précision de localisation au mètre près pour les téléphones mobiles, en collaboration avec Qualcomm, en Chine et dans le monde entier

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Rx Networks TruePoint.io a annoncé aujourd'hui que sa solution de haute précision peut être intégrée aux plateformes mobiles Snapdragon® pour permettre une localisation précise sur les smartphones.

Rx Networks, Inc, le leader mondial des services de données GNSS, a annoncé aujourd'hui la disponibilité des services de localisation précise TruePoint.io sur les plateformes mobiles Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 888 5G. L'intégration de TruePoint.io permet aux smartphones Android d'offrir une précision de localisation améliorée jusqu'à un mètre ou moins, ce qui n'était auparavant possible qu'avec des récepteurs haut de gamme.

Il est désormais possible d'offrir une expérience utilisateur supérieure dans des cas d'utilisation tels que le covoiturage, la micromobilité, la santé et la remise en forme, ainsi que pour des applications liées aux exigences des voies de circulation, grâce à une meilleure précision de la localisation. Le fait de permettre une précision de localisation fiable au mètre près sur les téléphones mobiles va débloquer le potentiel des services de localisation et ouvrir la voie à d'autres cas d'utilisation innovants et uniques. Les limites des puces GNSS autonomes ne sont plus un obstacle à la réalisation de la vision d'écosystèmes connectés basés sur la localisation.

TruePoint.io offre un moyen évolutif, fiable et abordable de tirer parti de la localisation de haute précision sur les smartphones équipés de plateformes mobiles Snapdragon. La couverture mondiale de Rx Networks, qui inclut la Chine, offre aux équipementiers de smartphones l'avantage de travailler avec un seul fournisseur de corrections GNSS sur tous les continents.

« Au cours de la dernière décennie, Rx Networks a fourni des données fiables relatives à l'assistance à des milliards d'appareils dans le monde entier avec 99,999 % de respect des ANS. Tirant parti de notre expertise et de notre infrastructure éprouvées dans le domaine de la fourniture de données, TruePoint.io est bien placé pour mener le déploiement de la localisation de haute précision pour le grand public, » a déclaré John Carley, vice-président des ventes et du marketing chez Rx Networks.

« La fourniture par Rx Networks de services de données GNSS pour la localisation précise des smartphones utilisant les plateformes mobiles Snapdragon permettra une précision de localisation au mètre près presque partout où les smartphones peuvent se connecter à un réseau cellulaire terrestre », a déclaré Francesco Grilli, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « La précision de la localisation au mètre près va améliorer l'expérience des utilisateurs de smartphones et stimuler la création de services passionnants et innovants pour les entreprises et les consommateurs. »

TruePoint.io devrait être disponible sur les plateformes mobiles Snapdragon, d'abord en Chine au quatrième trimestre 2022, puis dans le monde entier au premier semestre 2023.

Localisation. Éclairée.

Rx Networks fournit des informations de localisation fiables, opportunes et pertinentes qui renforcent la connexion entre les personnes, les appareils et les entreprises en améliorant l'expérience GNSS et en créant de nouvelles opportunités pour les produits et services de nouvelle génération.

À propos de Rx Networks Inc.

Rx Networks est une entreprise de technologie de géolocalisation destinée au grand public basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Depuis 2006, les principaux fournisseurs de semi-conducteurs, les fabricants de dispositifs et les opérateurs de réseaux font tranquillement confiance au traitement en temps réel et prévisionnel des données GNSS, Wi-Fi, mobiles et de capteurs pour leurs besoins de localisation. Des milliards d'appareils bénéficient chaque jour des services de données GNSS de Rx Networks.

