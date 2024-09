Rx Networks présente TruePoint | LITE : Exactitude et précision pour un monde à faible consommation d'énergie

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Rx Networks, fournisseur de services de données GNSS de premier plan, annonce TruePoint | LITE, un service de correction révolutionnaire conçu pour les applications à faible consommation d'énergie qui nécessitent des données de localisation précises et fiables. TruePoint | LITE offre une précision inférieure au mètre et au niveau de la file avec une couverture globale, optimisée pour une utilisation à faible consommation d'énergie.

TruePoint | LITE a été conçu dès le départ avec l'efficacité énergétique à l'esprit, en se concentrant sur des applications clés telles que les smartphones, les objets connectés que l'on porte sur soi, le suivi des actifs et les appareils IdO. Contrairement aux solutions traditionnelles de type DGNSS, qui nécessitent des mises à jour fréquentes des données et consomment beaucoup d'énergie, TruePoint | LITE utilise des technologies prédictives en instance de brevet qui réduisent les erreurs dominantes de télémétrie GNSS, y compris les erreurs ionosphériques, orbitales et d'horloge, afin de garantir un positionnement GNSS précis tout en minimisant le trafic de données et en préservant la durée de vie de la batterie.

« Avec TruePoint | LITE, nous répondons à la demande du marché qui réclamait un nouveau standard de précision efficace sur le plan énergétique », a déclaré Ali Soliman, responsable des ventes et du marketing chez Rx Networks. « En offrant un service disponible dans le monde entier et économe en énergie, nous ouvrons la voie à une nouvelle génération d'applications qui nécessitent un positionnement fiable et précis tout en minimisant la consommation d'énergie. »

TruePoint | LITE est conçu pour répondre aux limites des solutions traditionnelles actuelles de correction GNSS adaptées aux applications lourdes telles que l'automobile et la machinerie lourde. En minimisant le transfert de données et en optimisant la consommation d'énergie, TruePoint | LITE garantit une précision de positionnement maximale tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.

TruePoint | LITE exploite des technologies prédictives exclusives pour corriger les principales erreurs de télémétrie GNSS, en particulier les erreurs de portée ionosphérique. Cette approche fait de TruePoint | LITE la solution idéale pour les applications à faible consommation d'énergie, offrant une précision durable et prolongeant la validité de la correction bien au-delà des méthodes conventionnelles.

« Nous sommes ravis de voir des solutions innovantes telles que TruePoint | LITE arriver sur le marché », a déclaré Paul McBurney, directeur technique de oneNav. « Sa précision et sa consommation d'énergie minimale correspondent à la demande croissante pour des services GNSS efficaces dans une multitude d'applications. »

TruePoint | LITE est désormais disponible à des fins d'évaluation. Veuillez contacter notre équipe de vente à l'adresse [email protected].

À propos de Rx Networks Inc.

Rx Networks est une entreprise canadienne qui fournit des données d'assistance et de correction de localisation fiables, opportunes et pertinentes qui améliorent l'expérience GNSS, permettant à des milliards d'appareils de fonctionner chaque jour. Avec pour mission de fournir une fiabilité et une précision inégalées, Rx Networks continue de stimuler l'innovation dans les services GNSS à l'échelle mondiale.

Contact : Ali Soliman, responsable des ventes et du marketing, +1.408.734.6551, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505215/Rx_Networks_Inc__Rx_Networks_Introduces_TruePoint___LITE__Accura.jpg