Ryan Ding, Huawei: Ekologiczne technologie informacyjne i komunikacyjne dla budowania nowej wartości

Według badań podmiotów zewnętrznych, ilość danych przesyłanych przez usługi cyfrowe między rokiem 2020 a 2030 może wzrosnąć nawet 13-krotnie. Oznacza to, że jeśli nie uda się poprawić efektywności energetycznej, to zużycie energii i emisje dwutlenku węgla przez branżę technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wzrośnie 2,3 raza. Według ITU, branża ICT będzie musiała ograniczyć emisje dwutlenku węgla o przynajmniej 45% do 2030 r., aby wypełnić cele porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Jak mówi Ding: „Przed nami zupełnie nowe wyzwanie: w miarę, jak coraz więcej branż przechodzi do świata cyfrowego, zapotrzebowanie na dane będzie gwałtownie rosnąć, co przełoży się na skokowy wzrost zużycia energii. Tymczasem cały świat podejmuje walkę ze zmianami klimatu, a branża ICT musi szybko osiągnąć pułap emisji i neutralność węglową".

Poprawa efektywności energetycznej będzie korzystna dla operatorów w trzech wymiarach. Po pierwsze, migracja użytkowników, aktualizacje lokalizacji i ograniczenie energii zużywanej przez sieć przyniosą oszczędności w zakresie kosztów obsługi. Po drugie, zwiększona efektywność energetyczna przyczyni się do wsparcia migracji użytkowników 2G i 3G na usługi 4G i 5G. Po trzecie, wysiłki operatorów w kierunku obniżenia śladu węglowego korzystnie wpłyną na środowisko, co przełoży się na lepsze wypełnianie przez nich zobowiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Aby pomóc operatorom osiągnąć te cele, firma Huawei zaproponowała trzywarstwowe rozwiązanie: zielone lokalizacje, zielone sieci i zielona działalność operacyjna. Po pierwsze, firma opracowała rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną lokalizacji projektując je jako wysoce zintegrowane, z użyciem nowych materiałów oraz przenosząc główne urządzenia i źródła zasilania na zewnątrz. Po drugie, opracowana przez Huawei uproszczona architektura sieci przyspiesza przekazywanie portów i obsługuje budowę uproszczonych, w całości światłowodowych i inteligentnych sieci. Wreszcie, na poziomie działalności operacyjnej, Huawei oferuje rozwiązanie, które generuje i dystrybuuje polityki optymalizacji silniej eksponując efektywność energetyczną i dając większe możliwości zarządzania nią.

Jak dotąd te ekologiczne rozwiązania rozwojowe zostały wdrożone u operatorów w przeszło 100 krajach. Przykładowo w Niemczech, rozwiązanie Huawei PowerStar pozwoliło na realizację samooptymalizacji efektywności energetycznej na poziomie minut, co znacząco poprawia wyniki w tym zakresie. W Hiszpanii rozwiązanie przełącznic optycznych Huawei (ang. optical cross connect, OXC) zostało wdrożone w sieci szkieletowej klienta, co podniosło efektywność energetyczną o 81% i obniżyło koszty o 29%. W Turcji Huawei wprowadził u klienta swoje rozwiązanie zielonych lokalizacji, w którym pomieszczenia ze sprzętem zastępuje się szafami, co eliminuje potrzebę posiadania oddzielnych pomieszczeń i klimatyzacji. Prognozuje się, że rozwiązanie to przyniesie oszczędności energii elektrycznej rzędu 19 tys. kWh na lokalizację rocznie.

Huawei i współpracujący z firmą operatorzy już teraz wspólnie pracują nad zwiększeniem swojego pozytywnego wpływu na poziom emisji (koncepcja „carbon handprint") poprzez wspomaganie branż wysokoemisyjnych w poprawianiu efektywności energetycznej dzięki rozwiązaniom ICT. Uzyskane dzięki temu spadki emisji mogą być nawet dziesięciokrotnie wyższe niż ich własne emisje. Mamy już wiele pozytywnych przykładów pochodzących z kluczowych branż wysokoemisyjnych, takich jak porty, górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, Ding wezwał do utworzenia jednolitego, obejmującego całą branżę systemu wskaźników, który pomoże w ustanowieniu poziomów bazowych względem których można mierzyć efektywność energetyczną i będzie służył jako przewodnik dla ekologicznego rozwoju całej branży ICT. W ostatnim zdaniu oświadczył: „Firma Huawei jest gotowa do współpracy z operatorami i tworzenia nowej wartości dzięki przyjaznym dla środowiska technologiom ICT".

System wskaźników efektywności energetycznej NCIe zaproponowany przez Huawei został zatwierdzony przez ITU-T SG5 i podlega obecnie konsultacjom społecznym.

Tydzień innowacji Win-Win·Huawei Innovation Week odbywa się od 18 do 21 lipca w Shenzhen, Chiny. Wspólnie z globalnymi operatorami, specjalistami z branży i liderami opinii przyglądamy się bliżej takim tematom, jak 5.5G, ekologiczny rozwój, sieci obliczeniowe i transformacja cyfrowa, aby budować wspólny sukces w obrębie cyfrowej gospodarki. Więcej informacji na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1862136/image_1.jpg

SOURCE Huawei