Ryan Kalil y Blake Griffin forman Athlete Ownership Group, adquieren una participación mayoritaria en el equipo de fútbol americano de México y se renombran como Osos Monterrey

LOS ÁNGELES, 27 de enero de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ex All-Pro de la NFL Ryan Kalil y el All-Star de la NBA Blake Griffin han adquirido una participación mayoritaria en un equipo de fútbol americano con sede en Monterrey, México, que compite en la LFA (Liga de Fútbol Americano). El dúo, junto con un grupo propietario de atletas profesionales actuales y anteriores, tiene como objetivo elevar el equipo y la liga a nivel mundial. Bajo su liderazgo, el equipo forjará nuevas asociaciones, se involucrará profundamente con la comunidad y se centrará en avanzar en el desarrollo de jugadores. Los socios de la productora Mortal Media, Kalil y Griffin producirán un documental que captura la transformación del equipo y su viaje único como nuevos propietarios.

Osos Monterrey Equipo de fútbol

Entre los nombres notables en el grupo de propietarios se encuentran el corredor de la NFL All-Pro Christian McCaffrey, el ala cerrada de la NFL All-Pro George Kittle, el mariscal de campo de los Minnesota Vikings Sam Darnold, el ex ala cerrada del Pro Bowl y personalidad de los medios Greg Olsen, el cinco veces linebacker All-Pro Luke Kuechly, el ala defensiva del Salón de la Fama de la NFL Julius Peppers, el corredor del Pro Bowl Jonathan Stewart y el dos veces Entrenador del Año de la NFL Ron Rivera. Además, Dan "Big Cat" Katz y Eric Sollenberger, más conocido como PFT Commenter del podcast deportivo Pardon My Take, se han unido a la empresa. Se espera que en un futuro próximo se anuncien inversores adicionales de alto perfil del deporte y el entretenimiento.

"El fútbol no es solo un juego, para muchos de nosotros, se define quiénes somos", dijo Kalil. "Esta no será una inversión pasiva; es una oportunidad para ayudar a hacer crecer el juego a nivel internacional junto con amigos de toda la vida que aportan una experiencia y una perspectiva inigualables al jugar al más alto nivel de los deportes profesionales".

La inversión refleja la confianza de Kalil y Griffin en la apasionada base de aficionados al fútbol americano de México, que incluye a 30 millones de entusiastas de la NFL, lo que convierte a México en uno de los mercados internacionales más importantes de la NFL. A medida que la LFA continúa creciendo como la principal liga de fútbol americano de México, la adquisición del equipo de Monterrey presenta una oportunidad única para acelerar su expansión. Kalil y Griffin adquirieron el equipo de los antiguos propietarios Fabián Marcos y José Luis Domene, que seguirán siendo socios minoritarios y seguirán contribuyendo a la gestión de la franquicia.

Alejandro Jaimes Trujillo, Comisionado de la LFA, dijo: "Hoy marca el comienzo de una nueva era para el fútbol americano en México. En nombre de todos en la liga, me complace dar la bienvenida a Ryan Kalil, Blake Griffin y su grupo empresarial a la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Su llegada llega en un momento crucial de crecimiento para nuestra liga, y estamos seguros de que su participación no solo fortalecerá a su equipo, sino que también impulsará a toda la liga de fútbol profesional en México ".

La primera iniciativa importante bajo la nueva propiedad es un cambio de marca completo, con el equipo, anteriormente Fundidores, adoptando el nuevo nombre "Osos". "Osos se inspiró en los osos negros nativos de Monterrey y las montañas de la Sierra Madre", explicó Griffin. "El nombre es simple, memorable y arraigado en la identidad de la ciudad. Significa resiliencia, fuerza y agallas, cualidades que definen a Monterrey y lo que queremos que este equipo represente. Esto marca una nueva era emocionante para el equipo, la liga y sus aficionados ".

A través de su compañía de producción, Mortal Media, Kalil y Griffin se están asociando con los galardonados cineastas Jason Sterman y Brian McGinn de Supper Club, conocidos por proyectos aclamados como Chef's Table, 13TH, Olivia Rodrigo: driving home 2 u y The Bear, ganador del Emmy de FX, para producir un documental que narra su viaje. El proyecto seguirá sus experiencias como nuevos propietarios de equipos, explorando los desafíos de administrar un club de fútbol en el extranjero mientras celebra la pasión inquebrantable de los fanáticos, la resistencia de los entrenadores y la determinación de los jugadores que compiten en una liga que lucha por el crecimiento y el reconocimiento a pesar de los modestos recursos.

Acerca de Ryan Kalil

Ryan Kalil, un veterano de la NFL de 13 años y ex All-Pro, es de ascendencia libanesa y mexicana, con raíces familiares en Sonoyta, Sonora, México. Kalil, tres veces All-Pro y cinco veces Pro Bowl, fue seleccionado 59º en la general por los Carolina Panthers en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2007 después de una destacada carrera en la USC. Durante sus años universitarios, capitaneó dos equipos de campeonato nacional, y más tarde apareció en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL tres veces. Después de retirarse del fútbol, Kalil hizo la transición a una segunda carrera como productor de cine y televisión, cofundando Mortal Media, una productora con sede en Los Ángeles, con su socio Blake Griffin. Kalil es un partidario comprometido de New Story, una organización sin fines de lucro que construye activamente viviendas para familias necesitadas en México. Además, Kalil es inversionista fundadora del Angel City FC de la NWSL, el equipo deportivo femenino más valioso del mundo.

Acerca de Blake Griffin

Blake Griffin es un veterano de la NBA de 14 años con seis apariciones en el Juego de Estrellas de la NBA y el Novato del Año de la NBA 2011 en su haber. El ex campeón de Slam Dunk ha cultivado una reputación por su perspicacia para los negocios y su destreza para invertir y apareció en la portada de Forbes 30 under 30 de 2019. Griffin también se ha hecho famoso por su impresionante ritmo cómico en varios papeles de invitado en cine y televisión. Fundó Mortal Media, una productora de cine y televisión con sede en Los Ángeles, en 2016 con su socio Ryan Kalil. Amazon anunció recientemente que Griffin se unirá al nuevo programa de estudio de la NBA de Prime Video a partir de 2025.

Acerca de Mortal Media

Mortal Media es fundada por el ex All-Star de la NBA Blake Griffin y el All-Pro de la NFL Ryan Kalil. Sus largometrajes con guión y proyectos de televisión tienen como objetivo centrarse en la intersección del género, la comedia y la ciencia ficción con énfasis en el trabajo narrativo de alto concepto y proyectos sin guión en la música, los deportes y la cultura. La compañía actualmente tiene proyectos de cine y televisión en desarrollo con Netflix, Paramount, 20th Century Studios, FX y Disney. Su trabajo reciente incluye la serie dramática de ciencia ficción de Apple TV+ "Hello Tomorrow!" y la comedia de 20th Century Studios "White Men Can 't Jump".

Acerca de Osos Mon terrey

Osos Monterrey (fka Fundidores de Monterrey,) se fundó en 2017 y se renombró con una nueva titularidad en 2025. El equipo se ha convertido en una potencia en la LFA, reclamando su primer campeonato en 2022. El equipo está dirigido por el entrenador en jefe Jorge "Pelón" Valdez, un jugador destacado por derecho propio, Valdez tiene el récord de tacleadas universitarias de todos los tiempos para Auténticos Tigres UANL. Ha convertido al equipo en una fuerza dominante en la liga. El equipo llegó a los titulares en 2017 cuando la leyenda de la NFL Chad "OchoCinco" Johnson jugó su último partido profesional con el equipo, registrando tres recepciones y un touchdown. Conocido por su ofensiva explosiva, ocupó el puesto número1 en la liga durante tres años consecutivos, el equipo de fútbol de Monterrey cuenta con estrellas como QB Shelton Eppler, WR Torin Justice y TE Tommy Auger. El equipo fue adquirido y renombrado en 2025 por un grupo de atletas liderado por el ex All-Pro de la NFL Ryan Kalil y el All-Star de la NBA Blake Griffin.

