Rydoo et Blue dot s'associent pour fournir une solution d'automatisation fiscale pour la récupération de la TVA des entreprises et des avantages sociaux des employés

Rydoo s'appuiera sur les capacités d'automatisation de la conformité fiscale de Blue dot pour simplifier et accélérer les tâches, maximiser les économies et minimiser les risques

TEL AVIV, Israël, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Blue dot , une plateforme de conformité fiscale de premier plan pour les dépenses liées aux employés pour la récupération de la TVA et l'analyse des avantages imposables des employés , a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau partenariat avec Rydoo , une solution logicielle SaaS internationale de premier plan pour la gestion des dépenses d'entreprise. Ce partenariat offre une solution unique en son genre, optimisée par l'IA, qui permet aux clients de Rydoo de bénéficier d'une visibilité et d'un contrôle sans précédent du flux de travail de Rydoo. Elle permet aussi la conformité et la prise en charge sans effort de la TVA pour les avantages imposables des employés, également connus sous le nom d'avantages sociaux ou d'avantages en nature.

Selon l'étude d'Accenture sur l'avenir du travail , 63 % des entreprises à forte croissance ont déjà adopté un modèle de main-d'œuvre de « productivité en tout lieu », ce qui ouvre une nouvelle ère de dépenses de type consommation. Cette transformation s'accompagne de nouveaux défis pour les sociétés qui cherchent à maintenir la conformité fiscale en même temps que la réglementation des dépenses. Ce partenariat entre Rydoo et Blue dot offrira aux clients de Rydoo une solution fiable, précise et automatisée pour accélérer les processus financiers et assurer une conformité fiscale sans effort. Elle permet aussi l' automatisation de la récupération de la TVA et des avantages imposables des employés dans toute l'entreprise.

« Les entreprises à forte croissance ont besoin d'une solution évolutive qui répond aux complexités du paysage actuel des dépenses de style consommation, et l'automatisation est la clé », a déclaré Isaac Saft, PDG et cofondateur de Blue dot. « En joignant nos forces à celles de Rydoo pour utiliser des solutions technologiques intelligentes d'IA/ML, les entreprises pourront relever les défis auxquels elles sont confrontées dans un écosystème en constante évolution, tout en stimulant l'efficacité, la visibilité et la conformité. »

La solution intégrée alimentée par l'IA de Rydoo rationalise, simplifie et automatise le processus de gestion des dépenses, permettant la saisie et la soumission des dépenses en déplacement tout en restant conforme aux réglementations locales. Grâce à ce partenariat, les clients de Rydoo auront accès à la base de données de Blue dot sur les règles et réglementations, et les meilleures pratiques à travers les juridictions nationales et internes mises à jour en temps quasi réel pour assurer la conformité.

« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d'aider nos clients à faire ressortir le meilleur de leurs équipes. Ce partenariat nous aidera à le faire », a déclaré Justin Borja, responsable des partenariats chez Rydoo. « Nous sommes ravis de compléter notre produit avec cette intégration et de fournir à nos clients la valeur ajoutée de la technologie basée sur l'IA de Blue dot pour améliorer la visibilité de leurs dépenses imposables. »

Grâce à la technologie Blue dot, les clients de Rydoo pourront désormais profiter des avantages d'une technologie fiscale automatisée avancée, perfectionnant la reconnaissance (OCR) et la correspondance des factures. Elle offre ainsi de puissantes capacités d'analyse et de compréhension avec une intégrité et une validation des données sans précédent, et préserve le plus haut niveau de gouvernance et de conformité dans la poursuite des recettes de récupération de la TVA.

À propos de Blue dot

Blue dot , le leader mondial des solutions automatisées de conformité fiscale, a créé la première plateforme technologique financière à mise à jour dynamique pour les transactions liées aux employés. La plateforme de conformité fiscale tout-en-un de Blue dot exploite la numérisation et l'automatisation afin de traiter et d'analyser les données relatives aux dépenses des employés d'une entreprise pour la TVA, les avantages sociaux imposables et l'impôt sur les sociétés. Blue dot se consacre entièrement à fournir à ses clients une valeur ajoutée ainsi que la tranquillité d'esprit que procure une conformité totale. La société a attiré un important portefeuille de clients du classement Fortune 500. Blue dot a été fondée en 2013 et son siège social est situé à Tel Aviv, en Israël, avec des bureaux à Amsterdam et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bluedotcorp.com/

À propos de Rydoo

Rydoo est un fournisseur leader de la gestion des dépenses qui réinvente et simplifie le processus pour les entreprises à forte croissance. Rydoo a été reconnu comme l'un des meilleurs fournisseurs de logiciels de gestion des dépenses pour les entreprises par G2 Crowd, la première plateforme mondiale d'évaluation des solutions d'entreprise. Avec une équipe de plus de 150 employés enthousiastes, Rydoo est présent dans plus de 150 pays. Plus de 10 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs bénéficient de la convivialité et de l'efficacité de son application grand public. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.rydoo.com.

Contaxt pour les médias Blue dot :

Tamara Raynor-Cote

Headline Media

[email protected]

IL: +972 58 676 6793

US: +1 914 336 4557

UK: +44 203 769 3469

SOURCE Blue dot