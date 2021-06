LA BANQUE SUISSE APPUIE LA RIPOSTE À LA COVID-19 EN INDE

GENÈVE, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- S.P. Hinduja Banque Privée et la Fondation Desai s'associent pour créer Heroes for Humanity, une initiative favorisant la reprise après la pandémie de COVID-19, et qui aura un impact à court et à long terme en Inde

S.P. Hinduja Banque Privée est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec la Fondation Desai afin de développer les travaux de l'organisation pour faire face à la crise de la COVID-19 en Inde et, plus particulièrement, dans les régions rurales du pays.

Un investissement du fonds de secours de la S.P. Hinduja Banque Privée, constitué dans le cadre de la pandémie de COVID-19, dans le trust de la Fondation Desai couvrira les frais liés aux 500 nouveaux membres de la Fondation. Ces renforts permettront de soutenir l'action de la Fondation auprès des collectivités rurales de six États de l'Inde. Le partenariat versera un double dividende afin de soutenir la lutte de la Fondation contre la COVID-19 dans les communautés rurales et d'apporter son aide à 500 familles, en renforçant leurs moyens de subsistance et en leur donnant des perspectives économiques. La condition des femmes et des filles fera l'objet d'une attention particulière.

Le partenariat Heroes for Humanity permettra :

de créer 500 emplois pendant 6 mois ;

de verser des salaires justes et équitables ;

d'équiper les travailleurs d'un EPI et de téléphones mobiles de haut niveau ;

de créer un revenu pour 500 familles ;

d'aider la Fondation Desai à atteindre des milliers de villages de communautés rurales.

Le programme reflète l'engagement profond de la S.P. Hinduja Banque Privée envers ses racines en tant qu'institution reliant l'Est et l'Ouest, et illustre parfaitement son action en faveur de l'égalité des sexes par l'autonomisation des femmes et les filles, et son intérêt pour l'inclusion financière.

Karam Hinduja, PDG de S.P. Hinduja Banque Privée, a déclaré :

« Cette contribution fait partie du fonds de secours constitué dans le cadre de la COVID-19 par la S.P. Hinduja Banque Privée. Elle permet de proposer des solutions pratiques du 'dernier kilomètre' pour lutter contre la situation actuelle, qui est épouvantable. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de mettre en lumière le cœur et l'âme de l'Inde, ses collectivités rurales négligées, et de les défendre avec dignité et intégrité. »

« Nombreux sont ceux qui se concentrent sur l'envoi de capitaux et de fournitures à l'Inde. Nous estimons, quant à nous, qu'il est essentiel de mobiliser une armée de bons samaritains pour veiller à ce que les gens, surtout dans les collectivités rurales, soient pris en main par des êtres humains bienveillants et reçoivent les ressources, les informations et les soins dont ils ont besoin. Nous croyons que l'humanité est nécessaire pour combattre cette crise dévastatrice. Les équipements seuls ne seront pas suffisants. Megha Desai et son équipe possèdent les compétences et la compassion nécessaires pour mener ce combat. ».

Au cours des deux derniers mois, la Fondation Desai s'est concentrée sur les mesures à prendre en réponse à la pandémie de COVID-19 en Inde. Les travaux de la Fondation ont porté sur les communautés rurales et semi-rurales du Gujarat, du Rajasthan, du Maharashtra, de l'Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh et du Tamil Nadu. La Fondation a apporté des fournitures et des équipements essentiels aux centres de soins et aux hôpitaux prenant en charge les patients atteints par la COVID-19. Elle a établi une ligne d'assistance téléphonique sur la COVID-19 qui aide les habitants des régions rurales dans leur langue locale. Ils peuvent ainsi obtenir des réponses aux questions sur les vaccins contre la COVID-19, recevoir une aide et une assistance, et être accompagnés afin d'apprendre à composer avec la perte d'un être cher. La Fondation a également acheté aux États-Unis 500 000 tests rapides de dépistage de la COVID-19. Ces tests sont actuellement utilisés partout en Inde.

Megha Desai, présidente de la Fondation Desai, a déclaré :

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec S.P. Hinduja Banque Privée afin de développer cette solution innovante pour apporter plus de soutien en cette période de crise en Inde. L'initiative Heroes for Humanity nous permettra d'avoir un impact sur la vie de milliers d'autres personnes avec de la nourriture, des fournitures, des tests de dépistage de la COVID-19, l'accès à des interventions médicales, et bien plus encore dans les communautés les plus rurales, très défavorisées et complètement négligées. Nous sommes ravis que le programme permette aussi à 500 familles de se prendre en main économiquement en cette période troublée. Cette action s'harmonise parfaitement avec notre philosophie qui consiste à apporter des solutions urgentes en période de crise, tout en établissant des programmes durables à long terme pour soutenir les collectivités. Nous croyons que lorsque les innovations sont conçues pour répondre aux besoins à court et à long terme de la collectivité, elles se prêtent à des programmes plus durables et plus fiables pour les populations que nous accompagnons. »

Ce partenariat transforme la capacité de la Fondation Desai à avoir un impact et sa capacité à fournir des emplois, un aspect essentiel de son action avec tant de personnes sans emploi et à la recherche d'un revenu. Cet investissement permet à la Fondation Desai de développer son réseau et d'y inclure des milliers de femmes déjà formées et investies dans des relations riches, durables et profondes avec des membres de la collectivité.

La Fondation Desai est présente en Inde, sur le terrain, depuis plus de 20 ans et offre des programmes visant à améliorer la santé et les moyens de subsistance dans les régions rurales. Elle peut s'enorgueillir d'un bilan incroyable de programmes de construction, qui ont un impact direct sur les villages qu'elle aide via plus de 20 programmes couvrant la formation professionnelle, la formation à l'entrepreneuriat, les camps de santé, les programmes d'hygiène, les séances de sensibilisation, divers programmes de dépistage médical, les programmes d'apprentissage créatif pour les enfants et le programme phare, le programme de serviettes hygiéniques Asani , pour lutter contre la pauvreté liée aux règles.

À PROPOS DE S.P. HINDUJA BANQUE PRIVÉE :

S.P. Hinduja est une banque suisse innovante, implantée en Inde, qui offre des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement à ses clients entrepreneurs. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour créer un impact économique et social exponentiel, en droite ligne avec notre tradition familiale depuis plus de 100 ans.

Notre banque a été fondée à Genève en 1994 par Srichand Parmanand Hinduja. Son fondateur avait une vision : proposer à ses clients un pont entre l'Est et l'Ouest. Dans l'histoire, notre institution reste la seule banque suisse ayant des propriétaires indiens. Avec une présence active en Suisse, en Inde, aux Émirats Arabes Unis et au Royaume-Uni, nous offrons à nos clients la fiabilité de la surveillance réglementaire suisse, tout en leur permettant de bénéficier d'un accès spécialisé aux marchés à forte croissance.

Nous sommes une banque privée dotée d'un esprit d'entreprise, qui a opté pour l'action collective et élabore des solutions créatives qui font progresser le monde, sur les plans économique et social. Pour plus d'informations, cliquez ici .

À PROPOS DE LA FONDATION DESAI

La Fondation Desai est une organisation internationale à but non lucratif qui améliore la vie des femmes et des filles en Inde et aux États-Unis grâce à des programmes communautaires visant à améliorer leur état de santé et leurs moyens de subsistance. Se fondant sur une approche locale et communautaire, l'organisation a élaboré plus de 20 programmes qui visent tous à cultiver la dignité afin que les gens que nous servons puissent rêver au-delà de leur situation. Nos programmes sont durables et sont conçus par les communautés qu'ils desservent dans 6 États de l'Inde (Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Mahasratra et Tamil Nadu). Dans les plus de 1 100 collectivités rurales qu'elle dessert, la Fondation Desai élabore différents types de programmes : plusieurs camps de santé, des programmes de formation professionnelle, des programmes d'entrepreneuriat, des programmes d'apprentissage créatif, des programmes d'hygiène et notre programme phare, Asani Sanitary Napkin Program, qui lutte pour l'équité menstruelle. L'organisation opère sur le terrain depuis plus de 20 ans et a deux filiales à part entière : en Inde, le trust de la Fondation Desai (The Desai Foundation Trust), et aux États-Unis, la Fondation Desai (The Desai Foundation).

Comme de nombreuses organisations, la Fondation Desai s'est réorientée au cours des deux dernières années afin de se concentrer sur la lutte contre les effets dramatiques de la COVID-19 aux États-Unis et en Inde. La Fondation Desai a eu un impact sur la vie de plus de 2 millions de personnes. Pour en savoir plus, envoyez un e-mail à [email protected] et consultez le site TheDesaiFoundation.org.

SOURCE S.P. Hinduja Banque Privée; The Desai Foundation