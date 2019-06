S.Pellegrino anuncia a composição inicial dos jovens candidatos selecionados para a edição do S.Pellegrino Young Chef 2020

"Temos o prazer de colaborar com o concurso Young Chef da S.Pellegrino desde sua primeira edição e, em todas as vezes, nos deslumbramos com a variedade de ideias e a grande paixão demonstrada pelos candidatos", disse Andrea Sinigaglia, gerente geral da ALMA. "Para esta edição selecionamos 135 jovens talentos e estamos ansiosos para vermos como eles se sairão, primeiro em escala local, e depois, em escala global. Boa sorte para todos eles!".

Além disso, o percentual de mulheres inscritas entre os candidatos aumentou mais de 10% - um número que precisa crescer, mas que mostra os primeiros resultados do compromisso assumido pela S.Pellegrino para o equilíbrio entre os gêneros e a inclusão.

Entre agosto e dezembro de 2019, os candidatos de cada região competirão em 12 desafios regionais. Cada região terá um júri composto por renomados chefs independentes, os quais julgarão os pratos autorais dos candidatos e selecionarão os vencedores regionais dos quatro prêmios.

No final de dezembro de 2019, os Jovens Chefs de todo o mundo serão anunciados como os finalistas oficiais dos quatro prêmios, que irão para a Grande Final, a ser realizada em junho de 2020. Durante esses meses, cada finalista será acompanhado por um Chef Mentor, o qual irá fornecer orientação no aperfeiçoamento de seu prato autoral e ajudá-lo a se preparar para as finais internacionais.

Conheça a lista dos 135 candidatos e consulte o conteúdo exclusivo e as atualizações aqui http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en. Siga a história também no Facebook e no Instagram através do endereço #SPYoungChef.

Sobre a S.Pellegrino e a Acqua Panna - S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages, são marcas registradas internacionais da Sanpellegrino S.p.A., sediada em Milão, na Itália. Distribuídos em mais de 150 países através de filiais e distribuidores em todos os cinco continentes, esses produtos representam excelência em qualidade em razão de sua origem, e interpretam com perfeição o estilo de vida italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. Fundada em 1899, a Sanpellegrino S.p.A. é a empresa líder no setor de bebidas na Itália, com sua ampla gama de águas minerais, aperitivos não alcoólicos, bebidas e chás gelados. Como uma das maiores produtoras de águas minerais, a empresa tem um compromisso permanente com a melhoria desse bem primário em benefício do planeta, trabalhando com responsabilidade e paixão para garantir que este recurso natural tenha um futuro seguro.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/899183/SPellegrino_Young_Chef_2020_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/899184/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/899185/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg

FONTE S.Pellegrino

SOURCE S.Pellegrino