S'Young International внедряет модель торговли косметикой международных брендов в Китае

Передовые технологии и люксовая продукция: как компания S'Young International внедряет модель розничной торговли косметикой международных брендов в Китае

ШАНХАЙ, 2 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания S'Young International, главный китайский партнер международных косметических брендов, выходящих на китайский рынок, запускает по-настоящему интерактивную передовую розничную экосистему, расширяя свое многоканальное предложение и добавляя к нему новое торговое помещение стоимостью 10 млн долларов, свой первый офлайн-магазин ШУАНЪЯН, который откроется 1 октября 2022 года. В магазине ШУАНЪЯН, расположенном в городе Чанша, медиа-столице Китая, в элитном комплексе небоскребов International Finance Square (IFS) со среднесуточным покупательским потоком в 1,2 млн человек, вы найдете самые разные изысканные товары.

S’Young International Co-founder & CEO Marshall Chen announced the official launch of SHUIYANGTANG and Genesis of Beauty Exhibition. Formulation Lab of SHUIYANGTANG

ШУАНЪЯН объединяет ведущую онлайн-платформу с высококлассными торговыми площадями, где покупатели найдут все, что им нужно в сфере красоты и образа жизни. Используя собственную цифровую бизнес-модель прямого взаимодействия с клиентами, компания S'Young теперь предоставляет китайским клиентам возможность оценить и приобрести нишевые косметические бренды не через Интернет. Это знаменует собой завершение цикла построения системы офлайн-продаж S'Young International, предоставляющей теперь для международных партнеров полный набор решений в Китае с универсальными и многоканальными возможностями.

«Китай открывает новые возможности для зарубежных косметических брендов, и теперь пришла пора выходить на рынок, — заявил соучредитель и генеральный директор компании S'Young International Маршалл Чен (Marshall Chen). — Наша модель КП (китайский партнер + пара) уже помогла многим нишевым брендам освоить комплексный многоканальный рынок. Теперь, с открытием нашего розничного офлайн-магазина ШУАНЪЯН, S'Young предлагает еще больше возможностей для брендов, стремящихся охватить 5 миллионов человек в люксовом потребительском сегменте Китая».

Разработанная компанией S'Young International модель сотрудничества КП помогает мировым брендам сориентироваться на зачастую пугающем и сложном китайском рынке, совместно работая над формированием своего позиционирования и стратегии маркетинга, розничной торговли и логистических цепочек. При этом предлагается комплексное решение для устойчивого роста брендов в Китае. В настоящее время многие международные бренды продаются только онлайн, через Гонконг, в связи с ранее действовавшими ограничениями законодательства об испытаниях на животных. Однако с учетом положительных изменений в законодательстве компания S'Young International находится в идеальном положении для того, чтобы приблизить эти бренды к новым китайским покупателям через свой офлайн-магазин, что дает покупателям возможность попробовать продукцию непосредственно перед покупкой.

Одновременно с этим компания S'Young International запустит флагманские интернет-магазины ШУАНЪЯН на трех крупнейших платформах: Tmall Global, Douyin (Tik Tok в Китае) и WeChat — не только укрепляя свои многоканальные магазины, но и поддерживая клиентов в их новом розничном магазине QR-кодами, действительными для множества онлайн-каналов, что обеспечит удобство покупок через Интернет, а также позволяя протестировать продукцию лично — что создаст действительно интерактивную экосистему розничной сети.

ШУАНЪЯН, империя красоты

Концептуальный магазин стоимостью 10 млн. долларов занимает площадь свыше 300 кв. м., разделенную на четыре функциональных отдела, с дополнительными временными торговыми площадями в 75 кв. м. Благодаря компетентным консультантам по косметике, а также использованию интерактивной технологии искусственного интеллекта, магазин ШУАНЪЯН привлечет любителей высококлассной косметики со всей страны и познакомит их с уникальной философией, историей и преимуществами предлагаемых нишевых косметических брендов. Отделы включают:

«Элитный выбор» (Elite Choice) — отдел «Элитный выбор» с цифровыми произведениями искусства и интерактивными инсталляциями представляет собой дополнительную временную торговую площадь для демонстрации брендами своей истории и визуальной привлекательности, а также место, в котором представлены лучшие товары для ухода за кожей и косметика, выбранные самими клиентами. Идея отдела «Элитный выбор» полностью основана на реальных данных о потреблении и восприятии покупателей, что обеспечивает уникальное взаимодействие между брендами и клиентами.

«Лаборатория разработок» (Formulation Lab) — пространство, где можно попробовать косметическую продукцию и средства для ухода за кожей с экраном во всю стену, показывающим видеоролики и фото от ведущих брендов со всего мира. На стенде в центре демонстрируются продвигаемые бренды, а оформление и внешний вид стенда меняются в зависимости от сезона и текущих тенденций. В этом отделе также имеется декоративный лес, позволяющий покупателям ощутить лечебную мощь растений.

«Парфюмерная галерея» (Perfume Gallery) — инновационный мультисенсорный центр для тестирования ароматов, сочетающий визуальные, вкусовые и запаховые ощущения, дарящие покупателям бесконечные сюрпризы. В элегантной и расслабляющей обстановке покупатели могут выбрать на видеостене любимые ароматы из сотен нишевых ароматов салона, наслаждаясь при этом приготовленным вручную кофе от баристы.

Dream Dresser — изысканный и утонченный туалетный столик, на котором представлена высококлассная нишевая косметика зарубежных брендов. Благодаря регулируемому освещению этот столик позволяет многим покупателям получить незабываемые впечатления, почувствовав себя блогером, освещающим тему косметики, и пробуя различные новые продукты в изысканном помещении.

Обслуживание на основе цифрового анализа

Компания S'Young International находится на переднем крае развития цифровых технологий, и они используются для создания уникального опыта совершения покупок в ШУАНЪЯН. Покупателям будет предложен косметический тест с использованием искусственного интеллекта — увлекательный и интерактивный способ узнать свой тип кожи и какая продукция в магазине им подойдет. После того как результаты теста готовы, клиентам будет предложен специальный консультант по красоте, который сможет порекомендовать соответствующие продукты в соответствии с типом и требованиями к коже и предложить различные процедуры, подарки и ваучеры, включая укладку волос, уход за бровями и рекомендации по макияжу. Этот уникальный цифровой сервис не только делает процесс покупок более интересным, но и предлагает покупателю эффективные рекомендации.

ШУАНЪЯН сосредоточит свое внимание на продвижении превосходных международных косметических брендов, получая максимальную поддержку в рамках как офлайн-рекламы, так и показа товаров. Средний чек крупнейших магазинов косметической продукции составляет 100 долларов, в то время как целевая группа клиентов магазина ШУАНЪЯН, как ожидается, потратит 300-500 долларов.

Соучредитель и генеральный директор компании S'Young International Маршалл Чен поясняет: «Число потребителей премиум-класса в Китае превышает 5 миллионов человек, и ШУАНЪЯН намеревается стать официальным поставщиком для этой целевой группы потребителей. В дополнение к своему первоклассному местоположению среди высококлассных торговых центров ШУАНЪЯН будет привлекать свою целевую клиентскую группу с помощью модели «Магазина-выставки» с уникальным цифровым обслуживанием. Это будущее косметической отрасли».

Эксклюзивная модель косметического магазина-выставки

Чтобы воплотить в жизнь концепцию магазина-выставки ШУАНЪЯН, компания S'Young International проведет самую эксклюзивную в мире выставку косметических товаров «Происхождение красоты — 100-летняя коллекция косметики» (Genesis of Beauty — 100 Years of Beauty Collection), а также официально представит новую бизнес-модель магазина-выставки ШУАНЪЯН с целью создать новую розничную сеть, которая, как ожидается, привлечет миллионы местных потребителей элитной косметики.

Г-н Чен продолжает: «Наша цель заключается в том, чтобы воплотить красоту в жизнь увлекательным и инновационным образом для наших потребителей. Команда S'Young создала эту лучшую в своем классе выставку из любви к красоте и предвкушает дальнейшее продвижение косметической индустрии в Китае. Мы хотим помочь каждому покупателю обрести уверенность в себе благодаря увлекательному интерактивному видению ШУАНЪЯН».

Выставка, открывающаяся 31 августа 2022 года, будет сопровождать открытие магазина в Чанше и всех будущих магазинов. Коллекция из 71 000 экспонатов будет включать собрания косметических изделий с Востока и Запада и знакомить посетителей с важными вехами 100-летней истории индустрии красоты.

Эта историческая выставка стоимостью более 15 млн долларов будет включать в себя оригинальные товары от легендарных мировых первопроходцев в области красоты, впервые представленные публике благодаря любезности г-на Цю — выдающегося китайского коллекционера. Кроме того, на ней будет представлена эксклюзивная художественная инсталляция «Благоухающая дымка» (Fragrant Mist), созданная специально для выставки британским пионером парфюмерного искусства Джо Малоне (Jo Malone) и знаменитым азиатским художником г-ном Ли Сын Коо (Lee Son Koo), основателем компании DDINGGU Art IP.

Выставка, которая будет проходить в комплексе небоскребов International Finance Square (IFS) в течение трех месяцев с 1 сентября по 30 ноября, привлечет более 100 тысяч элитных потребителей и любителей красоты.

Будущее косметический индустрии в Китае

По мере роста и развития бизнеса растут потребности брендов в новых клиентах и рынках. По данным компании Euromonitor International, в 2020 году совокупная стоимость китайского рынка косметической продукции (совокупная стоимость его рынков декоративной косметики и средств для ухода за кожей) составила 329,7 млрд юаней (51 млрд долларов) и, согласно данным компании Euromonitor International, будет ежегодно расти на уровне 11,18% до 2025 года, а ее совокупная стоимость достигнет 560 млрд юаней (86,7 млрд долларов). Но эта огромная возможность также может сопровождаться трудностями, и чтобы успешно запустить бренд в Китае, необходимо найти партнера, который будет ориентироваться на местные требования, а также развивать и защищать их бренд. Компания S'Young International является таким партнером для многих брендов на протяжении более чем 16 лет и продолжит представлять китайским потребителям международные нишевые бренды класса люкс. Она остается приверженной цели стать лучшим китайским партнером в косметической отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1889713/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1889712/image_2.jpg

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.