Špičková technológia sa spája s luxusnými výrobkami: Ako spoločnosť S'Young International otriasa maloobchodným modelom kozmetiky v Číne pre medzinárodné značky

ŠANGHAJ, 1. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť S'Young International, hlavný čínsky partner medzinárodných kozmetických značiek vstupujúcich na čínsky trh, spúšťa skutočne interaktívny pokročilý maloobchodný ekosystém rozšírením svojej viackanálovej ponuky o nový maloobchodný priestor v hodnote 10 miliónov USD, svoj prvý offline obchod SHUIYANGTANG, ktorý bude otvorený 1. októbra 2022. Nachádza sa v Čangša, hlavnom meste médií (čínskom centre médií a umenia), v špičkovej nákupnej destinácii International Finance Square (IFS), s priemerným denným prílevom 1,2 milióna zákazníkov, kde SHUIYANGTANG predstavuje komplexný nákupný zážitok.

S’Young International Co-founder & CEO Marshall Chen announced the official launch of SHUIYANGTANG and Genesis of Beauty Exhibition. Formulation Lab of SHUIYANGTANG

SHUIYANGTANG integruje poprednú online platformu so špičkovým maloobchodným priestorom s cieľom vytvoriť komplexné služby v oblasti krásy a životného štýlu. Využívajúc svoj digitálny obchodný model priameho kontaktu so zákazníkom, spoločnosť S'Young teraz dopĺňa skúsenosti čínskych zákazníkov o možnosť vyskúšať si a nakupovať špecializované kozmetické značky offline. Znamená to dokončenie offline uzavretého usporiadania spoločnosti S'Young International, ktorá poskytuje kompletný súbor riešení pre svojich globálnych partnerov v Číne so všetkými dimenziami a možnosťami viacerých kanálov.

„Čína je novou príležitosťou pre zahraničné kozmetické značky a teraz je ten správny čas preniknúť na trh," hovorí Marshall Chen, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti S'Young International. „Náš model CP už pomohol mnohým špecializovaným značkám zorientovať sa na sofistikovanom multikanálovom trhu. Teraz, po pridaní nášho offline maloobchodného obchodu SHUIYANGTANG, prináša spoločnosť S'Young ešte viac príležitostí pre značky, ktoré sa snažia osloviť 5 miliónov ľudí v skupine čínskych luxusných spotrebiteľov."

Model CP spoločnosti S'Young International pomáha globálnym značkám orientovať sa na často náročnom a komplikovanom čínskom trhu tým, že s nimi spolupracuje pri budovaní ich pozície a stratégií v oblasti marketingu, maloobchodu a dodávateľského reťazca. Ponúka pre značky komplexné riešenie na udržateľný rast v Číne. V súčasnosti sa mnohé medzinárodné značky predávajú len online, cezhranične cez Hongkong, a to z dôvodu predchádzajúcich legislatívnych obmedzení týkajúcich sa testovania na zvieratách. Vďaka vítanej zmene legislatívy má však spoločnosť S'Young International ideálnu pozíciu na to, aby tieto značky ešte viac priblížila novým čínskym zákazníkom prostredníctvom svojho offline obchodu, ktorý spotrebiteľom poskytuje možnosť vyskúšať si výrobky ešte pred kúpou.

Spoločnosť S'Young International zároveň spustí vlajkové online obchody SHUIYANGTANG v troch hlavných platformách – Tmall Global, Douyin (Tik Tok v Číne) a WeChat – čím nielen posilní svoje referencie z pôsobenia v rôznych kanáloch, ale podporí zákazníkov vo svojom novom maloobchodnom obchode pomocou QR kódov vhodných pre viaceré online kanály, ktoré umožňujú pohodlné nakupovanie online a zároveň osobné testovanie produktov – čím vytvorí skutočne interaktívny maloobchodný ekosystém.

SHUIYANGTANG, kozmetické impérium

Koncepčný obchod za 10 miliónov dolárov má rozlohu viac ako 3200 štvorcových stôp a je rozdelený na štyri funkčné zóny s ďalším pop-up priestorom s rozlohou 800 štvorcových stôp. Vďaka znalým kozmetickým poradcom, ako aj interaktívnej technológii umelej inteligencie priláka SHUIYANGTANG nadšencov špičkovej krásy z celej krajiny a predstaví im jedinečnú filozofiu, príbeh a výhody produktov dostupných značiek krásy. Tieto zóny zahŕňajú:

Elite Choice – s digitálnymi umeleckými dielami a interaktívnymi inštaláciami, oblasť Elite Choice je pop-up sekcia pre značky, ktoré môžu prezentovať svoj príbeh a vizuálnu príťažlivosť, ako aj priestor na zvýraznenie najlepších produktov starostlivosti o pleť a kozmetiky podľa voľby každého zákazníka. Zóna Elite Choice je úplne založená na skutočných údajoch o spotrebe a skúsenostiach používateľov, čo predstavuje jedinečnú interakciu medzi značkami a zákazníkmi.

Formulation Lab – zážitkový priestor pre starostlivosť o pleť a kozmetické výrobky s výstavnou stenou s videami a obrázkami výrobkov významných značiek z celého sveta. V stánku v strede sú vystavené značky, na ktoré sa zameriava pozornosť, a jeho prostredie a vzhľad sa mení v závislosti od ročného obdobia a aktuálnych trendov. V zóne sa nachádza aj dekoratívny les, v ktorom si zákazníci môžu vyskúšať liečivú silu rastlín.

Galéria parfumov – inovatívne, multisenzorické testovacie útočisko vôní, ktoré spája vizuálne, chuťové a čuchové zážitky a prináša spotrebiteľom nekonečné prekvapenia. V elegantnom a relaxačnom prostredí si zákazníci môžu vybrať svoje obľúbené vône zo stoviek značiek niche vôní na výstavnej stene a zároveň si vychutnať ručne varenú kávu od baristov.

Dream Dresser – nádherný a luxusný toaletný stolík ponúka špičkové zahraničné značky mejkapu. Vďaka nastaviteľnému osvetleniu poskytuje stolík viacerým spotrebiteľom nezabudnuteľný zážitok kozmetickej blogerky so slobodou vyskúšať si rôzne nové produkty v kultivovanom priestore.

Skúsenosti vedené digitálnou analýzou

Spoločnosť S'Young International je na čele digitálnych technológií, čo sa prejavuje aj pri jedinečnom nakupovaní v SHUIYANGTANG. Zákazníci budú mať k dispozícii test krásy s umelou inteligenciou, zábavný a interaktívny spôsob, ako zistiť svoj typ pleti a spoznať produkty v obchode, ktoré im budú vyhovovať. Po získaní výsledkov testu s umelou inteligenciou bude zákazníkom pridelený špecializovaný kozmetický poradca, ktorý im odporučí vhodné produkty podľa typu pleti a ich požiadaviek a ponúkne rôzne zážitky, darčeky a poukážky vrátane stylingu, úpravy obočia a odporúčaní na líčenie. Tento jedinečný digitálny zážitok nielenže zvyšuje záujem zákazníka, ale poskytuje aj účinné usmernenie pri nákupe.

SHUIYANGTANG sa zameria na predstavenie vynikajúcich kozmetických značiek na celom svete, pričom získava maximálnu podporu v oblasti offline propagácie aj vystavovania. Priemerné výdavky v bežných obchodoch s kozmetickými kolekciami sú 100 USD, zatiaľ čo cieľová skupina zákazníkov spoločnosti SHUIYANGTANG by mala minúť 300 až 500 USD.

Marshall Chen, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti S'Young International, vysvetľuje: „Skupina luxusných spotrebiteľov v Číne presahuje 5 miliónov ľudí a cieľom spoločnosti SHUIYANGTANG je oficiálne slúžiť tejto cieľovej skupine spotrebiteľov. Okrem prvotriednej polohy a podpory špičkového nákupného centra SHUIYANGTANG prepojí svoju cieľovú skupinu spotrebiteľov prostredníctvom modelu „obchod s výstavou" s jedinečným digitálnym zážitkom. Toto je budúcnosť krásy."

Exkluzívny model kozmetického obchodu s výstavou

S cieľom uviesť do života model obchodu s „výstavou" SHUIYANGTANG bude spoločnosť S'Young International organizovať najexkluzívnejšiu výstavu krásy na svete Genesis of Beauty – 100 Years of Beauty Collection a oficiálne spustí nový maloobchodný obchodný model „obchodu s výstavou" spoločnosti SHUIYANGTANG s cieľom vytvoriť nový maloobchodný reťazec, ktorý by mal získať milióny miestnych spotrebiteľov špičkovej krásy.

Marshall Chen pokračuje: „Naším cieľom je zábavným a inovatívnym spôsobom oživiť krásu pre našich zákazníkov. Tím S'Young vytvoril túto špičkovú výstavu z lásky a teší sa na budúcnosť kozmetického odvetvia, ktoré bude v Číne naďalej lídrom. Prostredníctvom zábavnej a interaktívnej vízie SHUIYANGTANG chceme pomôcť každému spotrebiteľovi objaviť svoje sebavedomie."

Výstava, ktorá bude otvorená 31. augusta 2022, bude sprevádzať otvorenie predajne v meste Čangša a všetkých budúcich predajní. Kolekcia pozostávajúca zo 71 000 kusov bude zahŕňať kolekcie krásy a kozmetiky z Východu a Západu a bude sa vracať k dôležitým momentom éry 100 rokov krásy.

Táto historická výstava v hodnote viac ako 15 miliónov dolárov predstaví originálne, veľmi žiadané produkty od ikonických svetových priekopníkov krásy, ktoré budú k videniu po prvýkrát a zapožičal ich pán Qiu, popredný čínsky zberateľ. Súčasťou výstavy bude aj exkluzívna umelecká inštalácia „Voňavá hmla", ktorú špeciálne pre výstavu vytvorili britský priekopník vôní Jo Malone CBE a slávny ázijský umelec pán Lee Seung Koo, zakladateľ spoločnosti DDINGGU Art IP.

Výstava na International Finance Square (IFS) potrvá tri mesiace od 1. septembra do 30. novembra a priláka viac ako 100 000 špičkových spotrebiteľov a nadšencov krásy.

Budúcnosť krásy v Číne

Ako značky rastú a podnikanie sa stáva globálnejším, narastá potreba nových zákazníkov a trhov. Podľa údajov spoločnosti Euromonitor International mal čínsky trh s kozmetikou (kombinovaná hodnota trhov s dekoratívnou kozmetikou a starostlivosťou o pleť) v roku 2020 hodnotu 329,7 miliardy čínskych jüanov (51 miliárd USD) a do roku 2025, keď jeho celková hodnota dosiahne 560 miliárd čínskych jüanov (86,7 miliardy USD), sa bude tešiť konštantnej ročnej miere rastu (CAGR) vo výške 11,18 %. Táto obrovská príležitosť však môže predstavovať aj výzvy, a ak chce značka úspešne vstúpiť na trh v Číne, musí si nájsť partnera, ktorý sa dokáže orientovať v požiadavkách špecifických pre danú krajinu, rozvíjať a chrániť hodnotu jej značky. Spoločnosť S'Young International je touto odpoveďou pre mnohé značky už viac ako 16 rokov a bude pokračovať v predstavovaní globálnych luxusných značiek čínskym spotrebiteľom. Naďalej sa usiluje o to, aby sa stala najlepším partnerom globálnej krásy.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1889713/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1889712/image_2.jpg

SOURCE S'Young Group Co., Ltd.