CHICAGO, 12 september 2023 /PRNewswire/ -- S2G Ventures ("S2G"), het directe investeringsteam van Builders Vision, bracht vandaag een nieuw rapport uit: The Missing Middle: Capital Imbalances in the Energy Transition (Het ontbrekende midden: Kapitaalonevenwichten in de energietransitie). Het rapport analyseert het huidige landschap van de particuliere kapitaalmarkten voor investeringen in schone energie. Het benadrukt de verschuivingen die noodzakelijk zijn om een systeem op te bouwen dat geschikt is om de energietransitie adequaat te ondersteunen.

Betekenisvolle vooruitgang op het gebied van decarbonisatie vereist in het komende decennium een enorme versnelling in het aanwenden van energietransitiegericht kapitaal. Analisten schatten dat de cumulatieve vereiste investering bijna 200 biljoen dollar zal bedragen, wat voor de komende 30 jaar neerkomt op een jaarlijkse investering van meer dan 6,5 biljoen dollar. Dat is even veel als het hele Amerikaanse federale budget voor 2022 ($6,3 biljoen).

Op sommige gebieden, met name schone elektriciteit, is het afgelopen decennium veel vooruitgang geboekt. Investeringen in sectoren buiten de energieopwekking bleven echter veel beperkter, ondanks het feit dat dit specifieke gebieden zijn waar de behoefte aan vooruitgang op het gebied van decarbonisatie nu het dringendst is.

"Hoewel er de afgelopen jaren grote hoeveelheden kapitaal zijn gestroomd naar energietransitiegerichte private markten, is dit kapitaal in silo's ondergebracht in fondsen met een investeringsmandaat dat niet noodzakelijkerwijs is afgestemd op de transitiebehoeften", aldus co-auteur Dr. Francis O'Sullivan, Managing Director bij S2G Ventures. "De realiteit is dat de energietransitie in sommige kritieke opzichten te kampen heeft met een aanzienlijk tekort aan beschikbaar kapitaal, vooral als het gaat om de ondersteuning van groeibedrijven die oplossingen ontwikkelen voor moeilijke sectoren."

Het realiseren van de energietransitie is een investeringsuitdaging voor een hele generatie. Het is van vitaal belang dat actie wordt ondernomen om de beperkingen van de huidige marktstructuren aan te pakken. Dit vereist significante voorlichting aan beleggers, veranderingen in aloude conventies over hoe kapitaal wordt toegewezen aan managers en activacategorieën, verschuivingen in de opzet van beleid ter ondersteuning van de energietransitie en nog veel meer. S2G zet zich in om oplossingen op tafel te leggen en anderen mee aan te zetten om de noodzakelijke verandering te stimuleren.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

Hoewel de cijfers over het voor energietransitie toegezegde kapitaal indrukwekkend zijn, is er een mismatch tussen de beschikbare kapitaaltypes en waar kapitaal nodig is om de energietransitie te ondersteunen. Zonder toegang tot voldoende groeikapitaal en projectfinanciering in de beginfase zullen vitale technologieën in een vroeg stadium moeite hebben om hun risico's te verminderen tot het punt waarop ze op grote schaal tot ontplooiing kunnen komen.

Het kapitaal dat wordt ingezet door de huidige, energietransitiegerichte private markten, komt niet noodzakelijkerwijs overeen met waar de behoefte aan emissieverlaging het grootst is. Zo is er sinds 2017 5x zoveel geïnvesteerd in de private sector persoonlijke mobiliteit dan in commercieel vervoer, ook al zijn beide subsectoren verantwoordelijk voor ongeveer dezelfde totale uitstoot (elk ~10%).

Het silokarakter van de huidige kapitaalmarkten werpt natuurlijke barrières op voor effectieve vooruitgang in de energietransitie. De energietransitiegerichte kapitaalmarkten zetten sterk in op fondsen die zich toeleggen op de aanloopfase of op infrastructuur, terwijl er veel minder headline kapitaal beschikbaar is voor de groeifase. Dit creëert een kritiek knelpunt voor de financiering van concepten met een hoger potentieel, maar waarvan het risico nog moet worden verminderd.

