S7 Airlines et DATADVANCE déploient le Machine Learning dans la maintenance des appareils

Le système exploite les historiques des données de maintenance de la flotte et des composants individuels pour prédire sur le long terme les défaillances potentielles de chaque avion S7 Airlines. Le déploiement du système devrait réduire ainsi le nombre de retards de vols dus à des incidents techniques.

Le système évalue la probabilité de différents types de pannes pouvant se produire au cours d'une période donnée. Si cette probabilité dépasse un seuil prédéterminé, des diagnostics complémentaires sont préconisés.

«Dans sa quête d'efficacité maximale, S7 Airlines applique les solutions de pointe proposées par les leaders technologiques du secteur. Les technologies innovantes de Machine Learning permettent de repousser les limites en termes de sécurité des vols. En l'occurrence, les modèles mathématiques permettent de prédire des pannes avec un haut niveau de précision. Les dernières innovations réalisées par les avionneurs permettent de recueillir des données opérationnelles sur tous les systèmes, directement après l'atterrissage. Conjuguée avec la longue expérience de l'équipe S7 Technics, cela nous a permis d'améliorer considérablement l'efficacité de la maintenance des avions », affirme Pavel Voronin, directeur général adjoint, chargé des technologies de l'information chez S7 Group.

S7 Airlines et DATADVANCE, tous deux acteurs leaders de la maintenance prédictive, ont développé ensemble le logiciel d'analyse de données et de modélisation prédictive. L'équipe S7 Technics a apporté son conseil dans le domaine de la maintenance aéronautique. Aujourd'hui le dispositif gère des données issues de différentes sources : les données enregistrées par les systèmes de télémétrie intégrés aux avions, les bases de données de maintenance et réparation de la société S7 Technics, et les données météorologiques recueillies entre 2012 et 2017.

Les spécialistes de l'entreprises poursuivent le développement du système. La prochaine étape étant la mise en œuvre du système en production avec une efficacité accrue, grâce au téléchargement des données en temps réel et une interface utilisateur conviviale.

A propos de S7 Airlines

S7 Airlines ("Siberia" airlines) est membre de l'alliance globale oneworld®. La compagnie aérienne dispose d'un vaste réseau de lignes domestiques principalement depuis ses hubs de Moscou (Domodedovo) et Novossibirsk (Tolmachevo). S7 Airlines effectue également des vols réguliers dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), l'Europe, le Proche-Orient, l'Asie du Sud-Est et les pays de la région Asie-Pacifique. Aujourd'hui, S7 Airlines possède la flotte d'avions la plus moderne sur le marché du transport aérien russe. Tous les vols de la compagnie aérienne sont effectués par les avions des principaux avionneurs mondiaux.

http://www.s7.ru

A propos de DATADVANCE

DATADVANCE est un éditeur de logiciels indépendant qui développe des solutions d'analyse de données, de modélisation prédictive et d'optimisation de modèles multidisciplinaires. pSeven - le produit phare DATADVANCE - est une puissante plate-forme de modélisation prédictive et d'exploration d'espace de design. Il permet l'automatisation de chaînes de simulation, l'analyse de données et l'optimisation de modèles. DATADVANCE a pour mission de développer des outils logiciels efficaces permettant aux ingénieurs de réduire les délais et les coûts de développement des produits, tout en améliorant leur qualités et performances.

http://www.datadvance.net

SOURCE S7 Airlines and DATADVANCE