Saba aumenta el desarrollo de talento interactivo con Saba Video y reconocimiento y recompensas

Saba Software, un proveedor líder de soluciones de gestión de talento centradas en las personas, ha anunciado hoy el lanzamiento de Saba Video, y características avanzadas en gamificación, reconocimiento y recompensas. Saba Video permite a los líderes de talento ofrecer vídeo de alto rendimiento, integrado y seguro en cada faceta de sus programas de aprendizaje. Las capacidades adicionales en reconocimiento y recompensas permiten a los líderes de talento elevar la implicación y la motivación para sus empleados en toda la experiencia de desarrollo.

Aprendizaje optimizado de alto impacto con Saba Video

La reciente investigación por ATD descubrió que el 41% de los profesionales de desarrollo del talento están incorporando más vídeo a sus programas de aprendizaje, citando el vídeo como un catalizador para la implicación en formación y aprendizaje electrónico que puede mejorar la capacidad para recordar conceptos y detalles.[1] La introducción de Saba Video permite ahora a los líderes de talento acoger y optimizar el contenido de aprendizaje de manera segura dentro de Saba Cloud, fácilmente accesible desde el móvil u ordenador. Ahora pueden conservar, compartir y medir los impactos de todas las formas de contenido de aprendizaje en una plataforma unificada.

Con Saba Video, las organizaciones pueden aumentar la implicación y retención de cursos y certificaciones de aprendizaje formal, crear y conservar colecciones de vídeo para departamentos, equipos o grupos de trabajo, e integrar el vídeo en el aprendizaje social y cadenas de colaboración. Saba Video también permite a gestores y empleados crear, publicar y compartir sus propios vídeos y colecciones.

"Saba Video será un agente de cambio para nosotros. La capacidad de incorporar con seguridad contenido de vídeo de alta calidad en aprendizaje social y formal mejorará enormemente la experiencia de aprendizaje para nuestros socios y aumentará su implicación", dijo Tim White, National Manager Process Improvement & Training en Honda Canada. "Y poder seguir y gestionar el contenido del aprendizaje de vídeo en la plataforma unificada de Saba nos permitirá medir el impacto en nuestras estrategias de aprendizaje y rendimiento".

Vea este vídeo para aprender cómo dar vida a los programas formales y sociales con vídeo interactivo, implicador y de alto rendimiento: https://youtu.be/sIfOquzFa7Q

Impulsar la implicación con reconocimiento y recompensas

Según la reciente investigación de Bersin by Deloitte, las organizaciones maduras trabajan duro para establecer aprendizaje continuo y crecimiento como una iniciativa estratégica, convirtiéndola en cultura y animando, recompensando y manteniendo a las personas responsables de ella.[2] Con estas tendencias en mente, Saba ha mejorado las capacidades de reconocimiento y recompensas dentro de Saba Cloud para hacer el desarrollo dentro de la plataforma divertido y emocionante para los empleados, y al tiempo impulsando a las personas y equipos hacia resultados empresariales compartidos.

Saba Cloud ofrece ahora clasificaciones, insignias y sistemas de puntos, motivando y recompensando a los empleados por completar aprendizaje, recibir opiniones positivas y lograr objetivos de desempeño personal. Las capacidades de insignias y puntos de Saba dan a los administradores la flexibilidad de establecer distintas puntuaciones de recompensas para una variedad de actividades. Las clasificaciones también pueden añadirse a cursos específicos, creando un elemento motivador de apoyo a los objetivos de desarrollo organizacionales.

Mientras los empleados ganan puntos de los logros de aprendizaje, opiniones y rendimiento, pueden canjear esos puntos por recompensas, directamente en la plataforma a través de la nueva Rewards Store de Saba. La Rewards Store ofrece un marco de recompensas personalizable, que ofrece a los líderes de talento la capacidad de automatizar el proceso de recompensas, y dar a los empleados la motivación de una experiencia de "catálogo de recompensas" directamente dentro de su plataforma de talento.

"Siempre buscamos crear un entorno de aprendizaje y rendimiento orientado a objetivos y más interactivo", dijo Mike Marmon, Learning Management System Administrator en Donnelley Financial Solutions. "A nuestro personal le encantará dejarse motivar e implicarse en las nuevas capacidades de reconocimiento de Saba Cloud. Disfrutarán especialmente tratándose en la Rewards Store cuando alcancen sus objetivos personales y los objetivos de nuestra compañía".

Aprenda más en la conferencia y exposición anual de SHRM

Visite Saba en el expositor 1252 en el #SHRM18 Expo Hall para ver de primera mano cómo estas innovaciones ponen a las personas y equipos en el asiento del conductor de su propio desarrollo.

Acerca de Saba

Saba hace el software que transforma las vidas laborales de millones de personas y aumenta el crecimiento y el éxito para miles de empresas del mundo. Ayudamos a las organizaciones a crear el catalizador para la participación excepcional de los empleados, con una plataforma en la nube de gran alcance que ofrece un desarrollo continuo, desde entrenamiento personalizado y colaboración en tiempo real, fijar metas y retroalimentación. Hoy, miles de clientes en todo el mundo, en prácticamente todas las industrias, cuentan con Saba para comprometer a su gente, conectar sus equipos y conocer la visión crítica que necesitan para demostrar el impacto del talento en el éxito empresarial. Para obtener más información, visite http://www.saba.com.

[ 1] Next Generation E-Learning: Skills and Strategies, ATD Research, May 2017

[2] Bersin by Deloitte, High-Impact Learning Organization: Maturity Model and Top Findings, May 2017

Contacto para medios

Heather McCulligh

Directora de Relaciones Públicas

+1-613-292-9252

hmcculligh@saba.com

SOURCE Saba Software Canada Inc.