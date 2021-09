Saban Music Group e ícone internacional da música Don Omar fecham parceria estratégica plurianual

LOS ANGELES, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Don Omar, o indiscutível Rei do Reggaeton, vencedor de vários prêmios, cantor, compositor, ator e filantropo, anunciou uma parceria plurianual inovadora com a Saban Music Group (SMG) no negócio mais transformador do ano no setor.

"Estou entusiasmado por unir forças com a Saban Music Group e por ser respaldado pelo experiente negócio e instinto artístico de Haim e Gus", explica Don Omar, "e mal posso esperar para me conectar com meus fiéis fãs e público, fazendo o que mais amo, e lhes apresentar a mais nova e empolgante música em que estou trabalhando".

"Don Omar é um dos astros mais transcendentais da música nas últimas duas décadas, ele estabeleceu o ritmo de todo o gênero urbano latino; sem sua presença de palco carismática, profundas habilidades de composição e poderosa capacidade vocal, a música latina seria algo totalmente diferente hoje, e estamos honrados em unir forças com ele", afirmou o magnata do entretenimento Haim Saban.

A aliança reúne o fenômeno e pioneiro porto-riquenho com o CEO da SMG, Gustavo López, que trabalharam juntos incansavelmente para lançar a carreira de Don Omar. "Don sempre fará parte de minha família", López diz, entusiasmado. "Quando surgiu a oportunidade de trabalharmos juntos novamente, parecia que não havia passado nenhum dia. E, no entanto, agora ele está fazendo a melhor música de sua carreira."

O acordo inclui o pagamento antecipado de todos os custos de gravação e de marketing por parte da SMG, como acontece com todos seus artistas.

www.sabanmusic.com

Sobre a SMG:

A Saban Music Group (SMG) é uma empresa global de entretenimento musical fundada em 2019 por Haim Saban, um pioneiro e líder mundial no setor de entretenimento e presidente e CEO da Saban Capital Group. Desde seu lançamento, a SMG foi liderada pelo veterano da música Gustavo López, que construiu sua carreira assinando com grandes artistas e desenvolvendo conteúdo para o público global da música. A SMG adota a globalização da música identificando, assinando e desenvolvendo artistas com apelo internacional. A empresa de entretenimento musical está comprometida em oferecer recursos a seus artistas por meio de um modelo de 360 graus que abrange gravação de música, publicações, turismo, parcerias com marcas, merchandising e muito mais. A SMG tem escritórios em Nova York e Los Angeles.

