Sabemi se compromete com responsabilidade social

BRASÍLIA, Brasil, 19 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sabemi se comprometeu a ampliar em 2019 o número de ações sociais, que só no ano passado, beneficiaram mais de 800 pessoas. Entre os projetos estão o apoio à educação de menores carentes com doação de computadores, kits de Páscoa para alegrar crianças em tratamento de câncer e doação de alimentos e agasalhos para pessoas carentes.

O Comitê de Cidadania Corporativa da Sabemi é o setor responsável para criar e incentivar ações de apoio a comunidades carentes do Rio Grande do Sul.

Maurício Silveira, especialista em Comunicação e Desenvolvimento da empresa, explica que as ações são divulgadas internamente pelo comitê, com o objetivo de arrecadar doações e de recrutar outros colaboradores para participar dos eventos. Uma das ações mais relevantes foi a doação de 10 computadores, montados e instalados em mesas individuais, ao Lar Professora Nancy, em Canoas.

Com ajuda de seus colaboradores, a empresa também organiza jantares para moradores de rua e pessoas em situação carentes no Albergue Monsenhor Felipe Diel, além de também doar 200 kits de Páscoa para crianças internadas no Instituto do Câncer Infantil.

No rol de ações voltadas à responsabilidade social, a Sabemi organizou no dia das crianças uma série de atividades lúdicas e entregou presentes a garotos e garotas de duas comunidades carentes (São Leopoldo e Vila Arena). Ao todo, foram distribuídos mais de 80 brinquedos, 350 peças de roupas e 20 pares de calçados infantis.

A iniciativa também se desenrolou para o período de inverno, onde funcionários da Sabemi se mobilizam na Campanha do Agasalho. Somente em 2018, foram recolhidos cerca de 400 itens, entre roupas e calçados infantis para doação. O objetivo de 2019 é bater esta meta.

O envolvimento em ações sociais contribui ainda para que a Sabemi sirva como modelo para outras empresas dentro ou fora do segmento de seguro, a adotar estratégias semelhantes para suprir as desigualdades regionais.

