SABESP ANUNCIA RESULTADOS DO ANO DE 2021

SÃO PAULO, 25 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3;NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, anuncia hoje seus resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2021.

No ano de 2021, a receita operacional líquida, a qual considera a receita de construção, totalizou R$ 19.491,0 milhões, um acréscimo de 9,5% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado totalizou R$ 6.372,7 milhões.

O lucro foi de R$ 2.305,9 milhões, ante o lucro de R$ 973,3 milhões em 2020, representando uma variação positiva de R$ 1.332,6 milhões ou 136,9%.

A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: ri.sabesp.com.br

