Sabesp - Comunicado Ao Mercado

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Deliberação nº 894 com o seguinte conteúdo em relação ao cronograma da terceira Revisão Tarifária Ordinária (RTO):

i) A terceira RTO da Sabesp será iniciada em junho de 2020 e finalizada até abril de 2021;

ii) A terceira RTO da Sabesp compreenderá as seguintes etapas e atividades:

a) Determinação do Custo Médio Ponderado de Capital;

b) Definição da metodologia a ser adotada no ciclo tarifário (2021-2024);

c) Envio do Plano de Negócios pela Sabesp e análise das informações pela ARSESP, incluindo o Índice Geral de Qualidade;

d) Determinação da Tarifa Média-Máxima (P0), do Fator X e do Índice de Reposicionamento Tarifário; e

e) Realização de consultas e audiências públicas e análise das contribuições recebidas.

iii) A ARSESP divulgará o cronograma detalhado da terceira RTO no 1º semestre de 2020, conforme previsto na Ação DEF 16 (Cronograma de eventos da 3ª Revisão Tarifária da Sabesp) da Agenda Regulatória do biênio 2019-2020.

A íntegra da Deliberação nº 894 encontra-se no website da Sabesp, na área de Relações com Investidores.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br)

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)

