Sabesp - Comunicado ao Mercado - Arquivamento do Formulário 20-F 2020

SÃO PAULO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3;NYSE: SBS) (a "Companhia"), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, anuncia que apresentou o Formulário 20-F referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 na Securities and Exchange Commission ("SEC"). O Relatório 20-F de 2020 está disponível no website da SEC (www.sec.gov) e na página de Relações com Investidores da Companhia (www.ri.sabesp.com.br).

Além disso, os acionistas poderão receber uma cópia do Relatório 20-F de 2020, em inglês e sem custos, desde que a solicite com antecedência à área de Relações com Investidores enviando email para: [email protected].

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 ([email protected])

FONTE Sabesp

Related Links

http://www.sabesp.com.br



SOURCE Sabesp