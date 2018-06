SABESP: FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, 21 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("SABESP" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 21 de junho de 2018, aprovou a realização da 23ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM nº 476"), no montante total de até R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente), estando a Oferta condicionada à emissão de, no mínimo, 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, no montante total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). A emissão de cada série, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série, a remuneração das Debêntures e o valor total da Oferta serão definidos conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento (procedimento de bookbuilding), no sistema de vasos comunicantes.