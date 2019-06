Sabesp - Fato Relevante

SÃO PAULO, 13 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP ("SABESP" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi aprovada, na 890ª reunião do Conselho de Administração da Companhia ("RCA"), a realização da 24ª (vigésima quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries ("Debêntures"), para distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.



A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: www.sabesp.com.br

