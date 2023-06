Sabrina Sato explica procedimentos que melhoraram a flacidez da pele após gestação

Bioestimuladores de colágeno podem ser aliados para recuperar a autoestima após a gestação, diminuindo a flacidez abdominal

SÃO PAULO, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A gestação é um período incomparável e único para cada mulher. A chegada de um bebê e o ato de se tornar mãe deixam o momento ainda mais especial, sendo esse o sonho da vida de muitas pessoas. Apesar disso, as mudanças que ocorrem no corpo da mulher durante a gestação podem ser complicadas para a autoestima de algumas delas¹.

É nesse momento que a atenção à saúde e ao corpo são fundamentais. Um dos fatores que mais incomodam as mães no pós-gestação é a flacidez abdominal. O biomédico Murilo Fanchiotti (CRBM-ES 49067) explica algumas mudanças nesse momento tão importante. "Durante a gravidez ocorre a distensão da pele abdominal para que o útero possa se expandir, e, após o nascimento, é difícil que a pele volte a seu estado inicial, pois fica mais flácida nesta região do corpo", afirma.

É nesse cenário que os procedimentos estéticos injetáveis passam a ser excelentes opções para trazer de volta a autoestima, que, eventualmente, pode estar abalada. Bioestimuladores de colágeno como Sculptra® podem contribuir para a recuperação da firmeza e sustentação da pele do abdômen. Ele aumenta a produção de colágeno em 66,5%² com resultados progressivos que podem durar mais de dois anos3.

"O bioestimulador de colágeno intensifica a produção de colágeno na área em que for aplicado. Conforme estudos, a durabilidade é de até 25 meses3, levando a uma pele mais espessa e firme4", complementa o biomédico.

A apresentadora Sabrina Sato é um exemplo prático de quem fez uso de Sculptra® após a gestação. "Depois da minha gestação eu ia desfilar na escola de samba e meu dermatologista indicou o Sculptra®. O resultado foi maravilhoso, porque o procedimento deixou a pele mais firme e deu um aspecto muito bonito e saudável. Ali me apaixonei pelo bioestimulador de colágeno da Galderma e uso até hoje", conta Sabrina.

Sculptra® melhora a flacidez e qualidade da pele da região do abdômen5, além de trazer de volta a sustentação da pele, aumentando a espessura da derme6. Além disso, o tratamento pode ser realizado em outras regiões do corpo, como rosto, pescoço, colo, braços, coxas, mãos, joelhos e glúteos4.

É o caso de Sabrina Dibynis, mãe e criadora de conteúdo digital. Ela conta que realizou o tratamento com bioestimulador de colágeno após a amamentação e também fez preenchimento com ácido hialurônico.

"A maternidade muda caminhos. Muitas vezes eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Até que eu fui entendendo que era um período difícil de uma jornada muito gostosa, e foi nesse momento que a Galderma entrou na minha vida. O meu rosto estava um pouco flácido por conta das mudanças durante a gestação. Eu falei com a minha médica, que recomendou Sculptra® e Restylane®, e foi maravilhoso, porque os procedimentos trouxeram muito mais firmeza e sustentação para o meu rosto", explica a influenciadora.

O Restylane® é o ácido hialurônico injetável da Galderma, o primeiro lançado no mercado e que conta hoje com mais de 55 milhões de tratamentos realizados no mundo. O produto possui duração de até 36 meses (considerando 2 retratamentos)7.

Vale destacar ainda que, Sculptra® é um produto utilizado em procedimentos estéticos minimamente invasivos, que só podem ser realizados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis, capazes de avaliar qual o melhor momento e opção de tratamento para cada caso. Para o período pós-gestação, é recomendado que os procedimentos sejam realizados após findada a lactação.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

