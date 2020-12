Sabrina Sato investe no Sculptra® para manter firmeza, sustentação e qualidade da pele

Com o objetivo de complementar sua rotina de cuidados - que inclui muita atividade física e uma alimentação saudável -, Sabrina comentou já ter realizado o tratamento algumas outras vezes. Apresentada ao Sculptra® por seu dermatologista, o Dr. Alberto Cordeiro, ela destaca o que mais a encanta no procedimento: "Ele estimula a produção do nosso próprio colágeno e é demais pensar que estou colaborando para que meu corpo produza algo que já faz normalmente, mas que vamos perdendo com o tempo. O resultado é ótimo porque a pele fica mais firme e com uma textura incrível! Além de ter um efeito natural, gradual e de longa duração. Senti que colou a pele da minha barriga e deu um up no bumbum. Maravilhoso, né?".

Graças a sua tecnologia, o Sculptra® proporciona ação tripla na pele - sustentação, firmeza e aquele glow que todo mundo deseja -, combatendo a flacidez ao estimular a produção do próprio colágeno do paciente e fazendo com que a pele permaneça firme por mais tempo. Sua aplicação é indicada para o rosto e outras áreas do corpo, como pescoço, braços, mãos, abdômen, glúteo e coxas.

O procedimento é realizado em consultório médico e é considerado pouco invasivo. Além disso, traz efeitos naturais e de longa duração comprovada, com resultados visíveis até 25 meses após a primeira aplicação. Devem ser feitas em média de três a seis sessões, com intervalo mínimo de três semanas entre elas.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1374169/Sabrina_Sato.jpg

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma