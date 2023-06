Sacem 2022: entre forte reprise et besoin de protection, une année de contrastes

PARIS, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- La Sacem annonce aujourd'hui ses résultats pour 2022, une année placée sous le signe d'une forte reprise mais qui reste néanmoins contrastée en termes de revenus pour de nombreux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Sacem - 2022 annual report (PRNewsfoto/Sacem)

Avec la fin de la crise Covid, qui avait vu les collectes des droits généraux de la Sacem diminuer de près de 350 M€, l'année 2022 signe enfin le retour des concerts, des festivals, la reprise des revenus publicitaires des médias – notamment audiovisuels – et surtout la forte croissance du online qui représente désormais plus d'un tiers des revenus collectés par la Sacem pour ses membres et ses mandants.

Avec ce rebond, les montants affectés en faveur de tous les ayants droit ont atteint 1 056 M€, soit +19% (VS 2021).

Mais c'est surtout sur les collectes et, notamment, dans la deuxième partie de l'année que la performance de la Sacem se manifeste en atteignant un niveau record à 1 413 M€, (+34% vs 2021).

Pour la deuxième année consécutive, le numérique constitue la première source de droits d'auteur avec un montant en nette hausse à 493 M€ (+38% vs 2021), une tendance qui reflète les évolutions des modes de consommation de biens culturels mais surtout illustre l'expertise développée par la Sacem dans la collecte et la gestion des droits numériques, tant pour ses membres que pour ses mandants. En 2022, ce sont ainsi 275 000 milliards d'actes de streaming et de téléchargements qui ont été traités.

Plus de 390 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, partout dans le monde, qui ont ainsi pu être rémunérés pour la diffusion de leurs œuvres.

Pour autant, cette belle reprise et la transformation en cours à la Sacem ne doivent pas faire oublier la situation plus préoccupante de certains créateurs. Tous, en effet, n'ont pas bénéficié de la croissance significative du numérique qui concentre beaucoup de ses revenus sur peu d'élus. Consciente de ces disparités, la Sacem travaille sans relâche pour maximiser les sources de droits pour l'ensemble de ses sociétaires. Compte tenu des collectes du deuxième semestre 2022 et du premier semestre 2023, l'année 2023 devrait permettre d'atteindre un nouveau record en répartition.

Stratégiquement, 2022 a constitué une véritable « année tremplin » dans la transformation du modèle de la Sacem. L'an dernier, elle a su tirer profit des mutations, technologiques et réglementaires, qui touchent le monde de la création, afin de toujours mieux accompagner ses sociétaires et ses collaborateurs, avec le développement de nouveaux services (Musicstart…) et via la gestion des droits voisins et des éditeurs et agences de presse (DVP).

Pour faire face au développement de nouveaux entrants sur le marché et maintenir son avantage concurrentiel, la Sacem a fait de la maîtrise des coûts l'une de ses priorités en diminuant son taux de gestion (11,65% vs 14,8% en 2021) et en limitant les prélèvements sur les ayants droit à 10,4%.

En outre, la Sacem a continué de déployer ce qui constitue le cœur même de son ADN, l'accompagnement de ses membres, que ce soit à travers la protection sociale et la formation. Au total, en 2022, ce sont près de 5 000 aides qui ont été versées conjointement par la Sacem et le Comité du cœur Sacem dans le cadre du fonds de secours d'urgence aux auteurs et aux éditeurs en forte difficulté, pour un montant de 3,9 M€.

La Sacem a continué en 2022 de renforcer son action au plus près des territoires et poursuivi son engagement en faveur de la diffusion et de la valorisation de la création et de la musique partout en France : 3 375 projets ont ainsi pu être accompagnés via les programmes d'aides de son action culturelle sur tout le territoire français, pour un montant de 29,2 M€ issus principalement des 25% de la rémunération pour copie privée. De petite ou grande envergure, médiatiques ou plus confidentiels et quels que soient leur esthétique, les projets soutenus ont tous une vocation commune : faire vivre la création dans toute sa diversité.

Serge Perathoner, compositeur, arrangeur et Président du Conseil d'administration de la Sacem déclare : « L'évolution rapide et constante de l'écosystème musical associée aux possibilités offertes par les nouvelles technologies ont eu un impact considérable sur notre manière de créer, de distribuer et de consommer la musique. En même temps qu'elles ont ouvert de nouveaux territoires, elles ont également ouvert une nouvelle ère de développement pour la Sacem. Jamais les coûts de la Sacem n'ont été autant maitrisés. Pour la première fois de son histoire, notre société redistribue près d'un milliard d'euros à ses membres et mandants qui nous ont accordé leur confiance. Transformée et mise en ordre de bataille pour mener les combats qui sont les siens, la Sacem est armée pour aller chercher plus de valeur encore pour ses membres. »

Cécile Rap-Veber, Directrice Générale-gérante de la Sacem déclare : « Grâce à la reprise des concerts, l'explosion du digital, les nouveaux accords signés avec les nombreux utilisateurs du répertoire de la Sacem, et forte du virage stratégique entrepris dans son plan de transformation, la Sacem enregistre une année record tant en termes de collectes que de droits d'auteur répartis. Acteur local, international et numérique incontournable, nous souhaitons aller plus loin avec une Sacem 3.0 encore plus proche et solidaire de ses membres, plus conquérante et plus innovante, tout en maîtrisant ses coûts. Il nous reste par ailleurs de nombreux défis d'avenir de la création tels que les ressources financières pour l'audiovisuel public et le Centre National de la Musique, la défense de la rémunération pour la copie privée, la mise en place d'un écosystème du streaming musical plus favorable pour les créateurs et les éditeurs, la lutte contre le « buy-out » et la régulation de l'intelligence artificielle. La Sacem sera à la première place pour défendre les droits et les revenus de ses membres et ses mandants face à tous ces enjeux. »

+ d'infos dans le communiqué de presse intégral et sur le mini site dédié

[email protected]fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106028/Sacem.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2106029/Sacem_Logo.jpg

SOURCE Sacem