SACO Technologies nomme Terry H. O'Neal au poste de directeur général et chef de l'exploitation

MONTRÉAL, 20 février 2020 /CNW Telbec/ - Le leader mondial d'éclairage vidéo à semi-conducteurs DEL et de solutions médias, SACO Technologies, a annoncé la nomination de Terry H. O'Neal au poste de directeur général et chef de l'exploitation pour son bureau de Montréal. Il rejoint SACO Technologies dans un poste nouvellement créé dans le but de renforcer la position de la société pour une croissance future. « Terry est exceptionnellement qualifié et possède un talent unique pour diriger SACO dans la prochaine phase de notre croissance », a déclaré le fondateur et PDG de SACO, Fred Jalbout. « L'expérience de Terry dans la gestion d'entreprises du secteur de l'éclairage fournissant des produits et des services innovants ou des solutions adaptées à de grands projets d'envergure internationale fait de lui un candidat exceptionnel pour ce poste vital », ajoute-t-il.

« Je suis ravi de rejoindre SACO et de diriger la société dans la prochaine phase de sa croissance. SACO est une société que je souhaitais acquérir par le passé, car j'y voyais quelque chose de spécial. Je suis donc enthousiasmé d'avoir aujourd'hui le privilège de diriger cette institution pleine de personnes talentueuses. J'ai hâte de collaborer avec nos clients et partenaires pour les aider avec leurs solutions d'éclairage vidéo et de diffusion médiatique. Nous avons un pipeline de ventes considérable aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et nous pénétrerons le marché asiatique à grande vitesse. Chez SACO, nous continuerons de travailler coude à coude avec nos clients pour garantir la réalisation de projets visionnaires utilisant notre technologie tout en leur apportant des avantages considérables », a déclaré Terry O'Neal.

Terry a commencé sa carrière chez Schneider Electric, où il a passé dix-neuf ans dans les départements des ventes, du marketing, de la stratégie d'entreprise, de fabrication et des fusions et acquisitions avant d'occuper des postes de cadre supérieur. M. O'Neal a occupé des postes de direction à Singapour, en France et aux États-Unis avant de devenir président d'EFI Electronics, puis de Kavlico Corporation, deux filiales de Schneider Electric. Après avoir quitté Schneider Electric, il a occupé des postes de direction dans des sociétés de capital-investissement en tant que PDG d'Abrisa Technologies et directeur général adjoint mondial de Fulham Company. Plus récemment, M. O'Neal fut PDG de Traxon Technologies et de l'unité commerciale des solutions d'OSRAM basée à Hong Kong.

Il est titulaire d'une licence en technologie industrielle de l'université A&M du Texas et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'université Duke.

À propos de SACO Technologies

Avec des bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, l'équipe de SACO est forte de 30 ans d'expérience dans le développement et la distribution d'éclairage à semi-conducteurs DEL et de solutions médias de pointe. La vaste expérience et le savoir-faire de l'équipe de SACO assurent le lien entre les architectes, les concepteurs, les directeurs de tournée et autres professionnels de manière transparente et efficace.

SACO est une société pionnière qui se consacre à l'amélioration des technologies DEL à semi-conducteurs dans le domaine de l'éclairage et des médias. Nous combinons l'intégration de la technologie, la conception et la fabrication pour fournir des produits d'éclairage vidéo et des composants multimédias de haute qualité pour des applications commerciales, de commerce au détail et de marchés spécialisés. SACO est un fabricant innovant ayant une présence marketing et commerciale dans le monde entier.

