'Sacred Water' parfum de The Harmonist reçoit le prix Best of Beauty Award 2022 du magazine Allure

LOS ANGELES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La maison de parfums de luxe The Harmonist a remporté le Best of Beauty Award 2022 du magazine Allure. Le parfum Sacred Water de la marque a été récompensé dans la catégorie "Citrus Scent ".

Depuis 1996, les 'Allure Best of Beauty Awards' récompensent les produits de beauté les plus innovants du marché, en reconnaissant l'efficacité, l'excellence et l'intégrité.

Félicitant l'équipe de The Harmonist, le magazine Allure a déclaré : "Chaque année, l'équipe d'Allure passe des mois à tester (et retester) des milliers de produits pour identifier les meilleurs dans leurs catégories. Nous savons que vous avez passé des mois, voire des années, à créer une formule, un système de diffusion, une texture et un parfum gagnant. Nous sommes ravis d'honorer ce succès avec la plus haute distinction du monde de la beauté."

Fondée en 2016 par Lola Tillyaeva (Till), la maison The Harmonist est une étoile montante de l'industrie de la parfumerie qui a été saluée pour son approche 'sur mesure'. La marque s'inspire des principes du Feng Shui. Chaque parfum est soigneusement conçu pour aider le porteur à trouver l'harmonie et le bien-être en équilibrant les cinq éléments fondamentaux - bois, feu, terre, eau et métal.

"Sacred Water est composé de fruits, d'épices fraîches et de minéralité, créant ainsi un arôme fluide qui stimule et installe en celui qui le porte, la sensation de l'étendue d'une mer tranquille", a déclaré Samantha Fink, PDG de The Harmonist.

"Nous pensons que le parfum est plus qu'une simple fragrance agréable à porter. The Harmonist vise à captiver la beauté de la planète et à apporter un sentiment d'équilibre dans la vie quotidienne de ceux qui le porte. Ce prix est une reconnaissance de l'engagement inlassable de notre équipe à donner vie à la philosophie de The Harmonist", a ajouté la fondatrice de la marque, Lola Tillyaeva (Till).

The Harmonist a déjà été nominé aux prestigieux US Fragrance Foundation Awards dans les catégories 'meilleurs parfums de luxe' et 'meilleur emballage de luxe'.

Lola Tillyaeva (Lola Till)

Lola Tillyaeva (Till) est la visionnaire derrière The Harmonist. Voix inspirante dans l'industrie du bien-être et de la beauté, Lola a publié son livre largement acclamé "Be Your Own Harmonist: Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing" en septembre 2020.

Originaire d'Ouzbékistan, Lola a également fondé la Maison de l'Ouzbékistan, basée à Paris. La galerie met en valeur le riche patrimoine culturel de l'Ouzbékistan. Lola est également une philanthrope dévouée et a fondé la Fondation You Are Not Alone en 2002 afin de fournir des habitations et une éducation aux enfants gravement défavorisés d'Ouzbékistan.

Pour en savoir plus sur Lola, suivez-la sur Instagram et visitez son site web.

