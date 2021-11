SafeBreach annonce la clôture d'un nouveau financement de série D de 53,5 millions de dollars

Cette opération représente le plus gros investissement à ce jour dans un fournisseur d'outils de simulations de brèches et d'attaques, et fait plus que doubler l'investissement dans SafeBreach, portant le financement total de la société à plus de 106 millions de dollars. Le nouveau capital alimentera les objectifs de l'entreprise visant à étendre sa présence sur le marché à de nouvelles zones géographiques et à faire évoluer ses offres.

« SafeBreach est la plateforme de simulation de brèche et d'attaque la plus complète du marché ; non seulement elle dispose du plus référencement contenant plus de 21 000 méthodes de brèches, mais la plateforme offre également des capacités de hiérarchisation flexibles, des intégrations étendues et des options de résolution extensibles, tout en étant simple à déployer », a déclaré Carlos Alberto Silva, associé directeur de Sonae IM. « Nous n'avons jamais eu de commentaires aussi forts et positifs de la part de clients de haut calibre et nous sommes impatients d'aider l'entreprise à accélérer son expansion sur le marché. »

« Chez IGP, nous cherchons à investir dans les leaders de catégorie, et SafeBreach est l'exemple idéal du type d'organisation et de technologie que nous soutenons », a déclaré Assaf Harel, associé général chez IGP. « Le marché de la simulation de brèches et d'attaques a connu une croissance significative au cours de l'année dernière, et SafeBreach a le potentiel pour devenir le leader du marché. Nous sommes impatients de soutenir l'équipe de SafeBreach pour qu'elle continue à stimuler cette dynamique en 2022 et au-delà. »

« Tandis que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance, cet investissement permettra d'étendre considérablement nos capacités d'entrée sur le marché tout en augmentant simultanément la disponibilité de notre plateforme de validation continue de la sécurité, largement utilisée dans les entreprises de grande taille et à l'échelle mondiale », a déclaré Guy Bejerano, cofondateur et PDG de SafeBreach. « Dans un environnement présentant des menaces en constante évolution, de nombreuses organisations ont répondu à ces menaces en achetant plus de produits de sécurité et en espérant que cela les rendra plus sûres. Mais l'espoir n'est pas une stratégie viable ; une vision holistique des risques est nécessaire. »

« Nos clients s'attachent à améliorer leur cyber-résilience en réduisant de manière proactive leur surface d'attaque et en accélérant leurs réponses », a déclaré Lou Fiorello, vice-président et directeur général, Produits de sécurité, chez ServiceNow. « SafeBreach aide les entreprises à réduire leur surface d'attaque par la simulation et les contrôles. Cet investissement reflète l'engagement de ServiceNow à aider ses clients à sécuriser leur transformation numérique. »

SafeBreach protège actuellement près de 100 entreprises clientes, toutes dans le classement Fortune 1000 et notamment les cinq plus grandes entreprises financières, de santé et pharmaceutiques qui sont à l'avant-garde du développement des vaccins et des remèdes contre la COVID-19.

« Notre philosophie consiste à investir dans des entreprises qui sortent du lot et qui sont bien positionnées pour résoudre les problèmes de demain », a déclaré Scott Frederick, directeur général de Sands Capital. « Avec son approche unique et sa mission visant à donner aux responsables de la sécurité de l'information les moyens d'investir judicieusement dans la sécurité, SafeBreach est un véritable différenciateur sur le marché et une entreprise dont les objectifs s'alignent sur les nôtres. »

À propos de SafeBreach

Pionnier sur le marché de la simulation de brèches et d'attaques, SafeBreach est la plateforme de validation continue de la sécurité la plus utilisée au monde. La plateforme brevetée exécute automatiquement et en toute sécurité des milliers de méthodes d'attaques pour valider les contrôles de sécurité des réseaux, des points d'extrémité, des clouds, des conteneurs et des messageries électroniques par rapport à son Hacker's Playbook™, la plus grande collection au monde de données d'attaque ventilées par méthodes, tactiques et acteurs de la menace. Fondée en 2014 par des responsables de la sécurité de l'information, des hackers et des entrepreneurs en sécurité expérimentés, SafeBreach permet aux équipes de sécurité d'investir judicieusement, de protéger davantage et de limiter les risques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1682027/SafeBreach.jpg

Contact

Sara São Miguel

+351 918 525 630

[email protected]

SOURCE SafeBreach