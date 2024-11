Safeguard Global Pay présentera ses nouvelles fonctionnalités en partenariat avec Workday lors d'un événement de premier plan dans la région EMEA

Safeguard Global Pay sera un partenaire clé pour les activités conjointes de commercialisation à l'occasion de Workday Rising EMEA.

AMSTERDAM, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Safeguard Global Pay, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de paie gérés, a annoncé aujourd'hui l'organisation d'une démonstration exclusive de Global Payroll Connect de Workday lors de l'événement Workday Rising EMEA qui aura lieu le mois prochain. Les innovations ont pour origine Race to Rising, un concours organisé par Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY), que Safeguard a remporté plus tôt cette année.

« En tant que premier partenaire mondial de Workday pour la paie, nous sommes passionnés par la sous-traitance de la paie au niveau mondial, un domaine dans lequel nous sommes présents depuis plus longtemps que quiconque », a déclaré Tristan Woods, responsable produit chez Safeguard Global Pay. « Notre mission est d'être le prestataire de service de paie qui gère, accélère et fait évoluer la paie pour les organisations à l'échelle mondiale, par le biais d'une communauté d'experts locaux de la paie, de partenaires et d'une plateforme unique et agile. C'est pourquoi nous sommes en mesure d'offrir les meilleures solutions sur le marché mondial de la paie ».

En mai 2024, Workday a annoncé son concours Race to Rising , qui vise à unifier l'expérience entre Workday et les fournisseurs mondiaux de services de paie. Safeguard Global Pay a concouru avec six autres marques invitées et a eu huit semaines pour créer et mettre en œuvre des intégrations de nouvelle génération pour Workday Global Payroll Connect - une solution de paie globale unifiée qui peut se connecter de manière transparente avec les fournisseurs de paie pour offrir une expérience de paie globale de bout en bout. Seuls deux des sept fournisseurs mondiaux de services de paie ont été retenus, Safeguard Global Pay étant l'un des gagnants.

Safeguard Global Pay donne vie à ces innovations à l'occasion de Workday Rising EMEA. Les participants sont invités à une démonstration exclusive de la solution Global Payroll Connect de Workday, présentée par T. Woods, le mardi 10 décembre à 17h30 au stand n° 206 de Safeguard Global Pay.

Les intégrations activée par API de Workday ont toutes été conçues pour améliorer la connectivité entre Workday et les systèmes de paie, afin d'accroître l'efficacité et d'éliminer la dépendance à l'égard des feuilles de calcul manuelles. Ensemble, ces intégrations révolutionnent les processus de paie en offrant une plus grande automatisation, un accès plus facile à des données précises et moins de maintenance.

Cette annonce fait suite à la nomination de Safeguard Global Pay en tant que Platinum Innovation Partner de Workday en début d'année. En tant que premier partenaire mondial de paie à obtenir le titre de Platinum Innovation Partner, Safeguard Global Pay se connecte de manière transparente à Workday et standardise les données et les processus de paie, rationalisant et unifiant le tout en une seule plateforme et un seul processus pour les clients dans plus de 170 pays.

Pour en savoir plus, consultez le site safeguardglobal.com/pay.

À propos de Safeguard Global Pay

Safeguard Global Pay gère, accélère et échelonne la paie pour les entreprises du monde entier. Nous offrons une expérience client unifiée par le biais d'une communauté mondiale d'experts locaux en paie, de partenaires et d'une plateforme agile, pour une paie précise, conforme, complète et opportune à chaque cycle. En tant que leader mondial de la gestion de la paie, nous proposons des intégrations certifiées et bidirectionnelles avec Workday pour une expérience cohérente et optimisée. Intégrez de manière transparente les données RH et de paie dans le monde entier, obtenez des informations complètes sur les coûts de main-d'œuvre et assurez un engagement maximal avec Workday.

