Safenetpay change de nom et devient Moneff

Moneff aide les petites entreprises à transférer leur argent de manière plus efficace en offrant un hub unique pour les comptes d'entreprise multidevises gratuits*, les transferts avec des taux de change compétitifs, l'émission de cartes et les services de traitement des paiements en ligne. En créant une infrastructure financière globale à l'aide d'une technologie cloud innovante basée sur des API et en s'appuyant sur des partenariats stratégiques, Moneff vise à créer un écosystème financier plus équitable et plus progressif pour les 22,6 millions de petites et moyennes entreprises (PME) du Royaume-Uni et de l'UE.

« Nous avons estimé qu'il était nécessaire de changer le nom de la société afin de refléter plus précisément notre offre consistant à aider les petites entreprises à gérer leur argent efficacement », a déclaré Sanjar Mavlyanov, PDG et fondateur de Moneff.

« Nous voulons que nos clients se concentrent sur l'amélioration de leur activité, plutôt que d'être distraits par la gestion de multiples fournisseurs. C'est pourquoi nous construisons un écosystème d'outils commerciaux qui aide les entreprises à se développer et à économiser de l'argent », ajoute Dilshod Mikhmanov, cofondateur et directeur financier de Moneff.

En fournissant aux petites entreprises des comptes de monnaie électronique gratuits*, sans frontière et sans friction, Moneff démocratise l'expérience client en mettant leurs besoins au premier plan et en offrant une véritable alternative de solutions monétaires pour les entreprises de tous types. Moneff est fier de fournir des niveaux élevés de service à la clientèle, et cherche toujours à peaufiner et à développer ses pratiques commerciales pour obtenir les meilleurs résultats pour ses clients.

* Sous réserve des critères d'éligibilité.

Moneff est le hub unique pour les propriétaires de petites entreprises. Nous permettons aux PME et aux entrepreneurs individuels de transférer leur argent de manière efficace en leur proposant des comptes professionnels multidevises gratuits (sous réserve d'éligibilité), des transferts à des taux de change compétitifs, des services d'émission de cartes et de traitement des paiements en ligne.

Précédemment connue sous le nom de Safenetpay, Moneff (désormais un nom commercial de Safenetpay Services Company Ltd) a été fondée en 2016 et son siège social est situé à Londres. Moneff est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique autorisé par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, et a obtenu une licence IME (établissement de monnaie électronique) de l'autorité de surveillance financière danoise.

Le siège de Moneff est situé à CityPoint, 1 Ropemaker Street, EC2Y 9HT à Londres.

Les personnes souhaitant manifester leur intérêt peuvent maintenant s'inscrire ici : https://moneff.com/

Pour accéder aux biographies et aux photos des dirigeants, visitez le site : https://moneff.com/our-team

