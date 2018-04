SafetyPay fecha parceria com a GOL para oferecer pagamento via transferência bancária aos passageiros

Para a GOL é muito importante que o cliente possa escolher a melhor opção para sua compra, e a SafetyPay é uma solução global de pagamento online que permite cada vez mais expandir o atendimento em todos os canais de contato. Com esta nova forma de pagamento, a companhia poderá vender a passagem à vista, e já emitir o bilhete, sem esperar por dias a confirmação.

"Sabemos que o usuário que opta por pagar à vista tem como prioridade o planejamento financeiro. Nosso papel é incentivar esta ação, conectando-os a grandes empresas, viabilizando suas compras, seus sonhos, agregando valor a ambos, consumidores e empresas. Uma viagem deve ser motivo de tranquilidade e facilitamos esse processo", analisa Carolina Camargo, CMO da SafetyPay.

Sobre a GOL

Em 17 anos de história, a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES ajudou a construir elos, aproximando pessoas e diminuindo distâncias com segurança e inteligência. A empresa teve um importante papel na democratização do transporte aéreo no Brasil, contribuindo para que cerca de 18 milhões de pessoas voassem pela primeira vez. Com isso, tornou-se a maior companhia aérea de baixo custo e a de melhor tarifa da América Latina. É ainda líder em passageiros transportados no mercado doméstico, tanto no segmento de lazer quanto no corporativo, e em pontualidade – de acordo com dados da Infraero.

A GOL possui a maior oferta de assentos com o selo "A" da ANAC, disponibilizando ainda mais conforto em seus mais de 700 voos diários, que atendem 65 destinos domésticos e internacionais para a América do Sul e Caribe.

A companhia mantém alianças estratégicas com Delta Air Lines, Air France e KLM, além de disponibilizar aos clientes 13 acordos de codeshare e mais de 70 de interline. Essa oferta traz mais conveniência e facilita as conexões para qualquer lugar atendido por essas alianças.

Com o seu programa de relacionamento Smiles, é possível acumular milhas e resgatar bilhetes para mais de 160 países e 800 destinos no mundo. Além disso, a GOLLOG capta e distribui cargas e encomendas em aproximadamente 2.400 municípios brasileiros e mais de 205 destinos internacionais em conjunto com as empresas parceiras.

Sobre a SafetyPay (www.safetypay.com):

A SafetyPay é uma empresa de tecnologia focada em serviços financeiros (Fintech). Presente em 19 países e com mais de 100 bancos habilitados em todo o mundo, suas soluções estão disponíveis na América Latina, Estados Unidos, Europa e Canadá. É um método de pagamento online seguro que possibilita vendas à vista a partir de múltiplos canais tais como o comércio eletrônico, app ou call centers para clientes que desejam pagar pelo serviço de internet banking de seu banco ou em dinheiro para pessoas que não têm contas bancárias.

INFORMAÇÕES À IMPRENSA

OLIVER PRESS

(11) 3034-0743 / 3031-1793

Juliana Oliveira - (11) 98398-5305 - juliana@oliverpress.com.br

Patricia Hidaka - (11) 98811-0052 - patricia@oliverpress.com.br

Vanessa Costa - (51) 98274-4949 - vanessa@oliverpress.com.br

FONTE SafetyPay

SOURCE SafetyPay