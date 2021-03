Safra é eleito o melhor gestor de fundos de investimento de alta renda em 2020

SAO PAULO, 1 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Safra foi reconhecido como o melhor gestor de fundos de investimento na categoria Alta Renda em 2020. A premiação faz parte do Guia de Fundos da FGV – 2020.

Essa é a premiação mais tradicional na indústria de fundos de investimento. A FGV é a responsável pelo levantamento desde o ano 2000, e tem como objetivo ajudar os investidores a escolherem os melhores produtos e os melhores gestores do mercado.

O levantamento considera uma ampla amostragem de 1.000 fundos de investimento distribuídos entre 180 gestores e em quatro categorias: money market (categoria que compreende os fundos DI e os fundos de curto prazo), renda fixa, multimercados e ações.

Os gestores são avaliados em quatro critérios:

Desempenho dos fundos em suas categorias nos últimos 6 semestres (peso de 30%);

Diversidade dos fundos premiados entre diferentes categorias e canais de distribuição (peso de 20%);

Relação entre o patrimônio líquido de fundos premiados sobre o patrimônio líquido da categoria desses fundos (peso de 30%);

Relação entre o patrimônio líquido de fundos premiados sobre o patrimônio líquido do próprio gestor (peso de 20%).

Em resumo, são critérios que avaliam a qualidade da gestão no longo prazo, a relevância do gestor no mercado e se o gestor possui parcela relevante e diversificada de fundos premiados em sua grade.

O reconhecimento ao Safra como melhor gestor de fundo de investimento na categoria Alta Renda vem em meio a um período no qual a crise imposta pela Covid-19 exigiu dos gestores de recursos ainda mais controles de riscos, sem perder de vista a rentabilidade.

No ranking elaborado pela FGV, são considerados como alta renda fundos cujo patrimônio líquido médio por cotista sejam superior a R$ 250 mil.

O período de coleta das informações é de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

Fundos de investimento premiados

Além de identificar os melhores gestores de investimentos, o guia conduzido pela FGV também elenca quais são os fundos premiados na indústria.

No Guia de Fundos da FGV, foram considerados fundos do Safra que totalizam R$ 55,8 bilhões. Deste total, R$ 36,5 bilhões em patrimônio líquido estão alocados em fundos premiados. São produtos de diferentes categorias, entre renda fixa, money market, ações e multimercados.

São considerados no levantamento apenas fundos que estiveram abertos para captação nos últimos seis meses do período de coleta das informações, uma vez que o objetivo do levantamento é auxiliar os investidores a escolherem produtos de investimento.

Também existem diversas regras para garantir que os fundos tenham, por exemplo, histórico de rentabilidade e patrimônio líquido relevante, duas informações relevantes para a tomada de decisão de investimento.

A classificação dos fundos depende de sua categoria. Nos fundos de gestão ativa, por exemplo, o critério analisado é o índice de sharpe, que trata da relação entre risco e retorno de um fundo de investimento.

O sistema de avaliação é feito por estrelas, em uma escala de 1 a 5. Cada estrela representa a posição do fundo em relação aos demais produtos do ranking.

Assim, os 10% melhores fundos em cada categoria recebem 5 estrelas. Os seguintes 15% melhores colocados recebem 4 estrelas, e os 25% seguintes recebem 3 estrelas, seguindo nesta mesma proporção de 25% para os fundos de 1 e 2 estrelas. Até 3 estrelas é reconhecido pela FGV como fundo premiado.

Ao todo, o Safra foi reconhecido com 25 fundos premiados. Selecionamos, abaixo, os fundos classificados com 4 e 5 estrelas.

Fundos 5 estrelas

Safra Consumo Americano - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-consumo-americano-fic-ac.htm

Safra BDR Nível I - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-bdr-niveli-fic-acoes.htm

Safra BDR Nível I PB FI Ações - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-bdr-niveli-pb-fi-acoes.htm

Safra S&P Top FIC Multimercado - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-s-p-top-fic-multimercado.htm

Safra S&P FI Multimercado - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-s-p-fi-multimercado.htm

Fundos 4 estrelas

Safra Arquimedes FIA BDR Nível I - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-arquimedes-fi-acoes-bdrn.htm

Safra Soberano Regime Próprio - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-soberano-regime-proprio.htm

Safra Maxwell Macro FC FI Multimercado - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-maxwell-macro-fic-fi-mul.htm

Safra Executive FIC Renda Fixa - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-executive-fic-renda-fixa.htm

Safra Executive 2 FI Renda Fixa - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-executive-2-fi-renda-fix.htm

Safra Executive Premium FIC Renda Fixa - https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-investimentos/safra-executive-premium-fic-re.htm

FONTE Banco Safra

SOURCE Banco Safra