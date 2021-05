Safra lança nova campanha com foco em fundos de investimento

SAO PAULO, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Banco Safra lança nova campanha publicitária voltada para a diversidade e a performance da grade de fundos de investimento da instituição, a campanha destaca a ciência de precisão utilizada na gestão desses fundos.

Com veiculação no ambiente digital, rádio, TVs e mídia impressa, as peças buscam inspiração na ciência de precisão envolvida na gestão dos investimentos no banco para oferecer aos clientes os melhores resultados do mercado.

O Safra destaca na campanha fundos que remetem a renomados cientistas da história. Serão três fundos, escolhidos para exemplificar a ampla grade de fundos no banco. Em todos, o mote "INVESTIR É UMA CIÊNCIA DE PRECISÃO" e, na sequência, frases relacionadas a cada fundo, como "OS MELHORES INVESTIDORES SABEM APROVEITAR OPORTUNIDADES NO MOMENTO EXATO", para o Fundo Arquimedes; "OS MELHORES INVESTIDORES SABEM ENXERGAR MAIS LONGE", para o Fundo Galileo; e "OS MELHORES INVESTIDORES SABEM USAR A TECNOLOGIA A FAVOR DA PERFORMANCE", para o Fundo Maxwell.

A seguir, um pouco mais sobre esses fundos e os cientistas que inspiraram suas criações:

O Safra Galileo é um dos produtos mais tradicionais e reconhecidos na indústria de investimentos. Quem investe no Galileo desde o início, em 2008, multiplicou o capital aplicado em mais de cinco vezes. Inspirado em Galileo di Vincenzo Bonaulti de Galilei, astrônomo, físico e engenheiro florentino, considerado o "pai da astronomia observacional", "pai da física moderna", "pai do método científico" e "pai da ciência moderna";

O Safra Arquimedes é um fundo de ações que busca o equilíbrio entre retornos expressivos e a preservação de capital, estratégia que se mostrou especialmente resiliente durante a pandemia. Arquimedes de Siracusa foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego, um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica;

O Safra Maxwell é um dos mais novos produtos na categoria de fundos quantitativos. Este tipo de estratégia utiliza algoritmos desenvolvidos pela equipe do Safra para analisar grandes bancos de dados em tempo real e embasar as decisões dos gestores. James Clerk Maxwell, físico e matemático britânico, é conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, o magnetismo e a óptica.

O Safra desenvolveu uma página especial para apresentar mais informações sobre cada um dos produtos, incluindo seus históricos de rentabilidade. Para saber mais, acesse www.invistasafra.com.br .

Ao longo dos anos, o Safra vem promovendo um criterioso trabalho de curadoria para oferecer uma grade de fundos de investimento de alta performance e bastante diversificada. Atualmente, há mais de 150 produtos disponíveis para investir.

Recentemente, a instituição também foi reconhecida por suas atividades de gestão de investimentos em duas premiações: conquistou o prêmio de melhor gestor na categoria Alta Renda do Guia de Fundos FGV na edição 2020, e o prêmio de Melhor Banco e Plataforma para Investir nas categorias fundos multimercados e fundos de ações, também desenvolvido pela FGV.

Ciência de precisão

Todas as imagens apresentadas nas peças publicitárias foram filmadas exclusivamente para a campanha, desenvolvida pela agência Talent Marcel.

Para cada produto, foram escolhidos objetos que fazem alusão à precisão ou a rendimentos de alta performance.

As peças do Safra Galileo, por exemplo, remetem ao telescópio, que possibilita enxergar ainda mais longe. O Safra Arquimedes traz a ideia do treinamento de um ciclista profissional, e o Safra Maxwell tem como inspiração a precisão e a experiência de um fotógrafo, que sabe identificar o momento certo e aproveitar as oportunidades para cada situação.

Sobre o Banco Safra

O Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil. Com atuação nos segmentos Pessoa Física e Pessoa Jurídica, a instituição possui patrimônio líquido de mais de R$ 13 bilhões. A carteira de crédito se aproxima de R$ 130 bilhões e os recursos de terceiros sob gestão totalizam cerca de R$ 310 bilhões. Os números são referentes ao fechamento de 2020. O banco faz parte da história de uma família que atua no segmento financeiro há mais de 175 anos e que está presente em 26 países. Ao redor do mundo, os valores agregados sob gestão chegam a R$ 1,5 trilhão. Em todas as localidades onde atua, a marca Safra é reconhecida pela solidez, segurança e relacionamento próximo.

